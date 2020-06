"فضيحة مهرجان القاهرة" يتصدر تويتر في مصر.. والمدير الفني الجديد يرد

View this post on Instagram

We’re glad to announce that our very own Ahmed Shawky is officially appointed as the new Artistic Director for Cairo International Film Festival, succeeding the great film critic Youssef Cherif Rizkallah. Ahmed Shawky is promising to maintain the success of the previous editions, coping the the current situation and hoping it all ends before November 2020. ‎ يسعدنا الإعلان عن تولي الناقد أحمد شوقي رسمياً لمنصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك خلفاً للناقد الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله. ويعد شوقي بالحفاظ على نجاح الدورات السابقة، ومواكبة الظروف الجارية، على أمل انتهائها وعودة الحياة لطبيعتها قبل شهر نوفمبر 2020.