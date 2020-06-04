دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت ماجدة الرومي، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "غنوّا بكل اللغات"، تستوحي مفرداتها من مرحلة التباعد الاجتماعي التي تفرضها جائحة كورونا على مستوى العالم، وذلك بالتزامن مع "رسالة حب إلى لبنان"، تصدرت الفنّانة اللبنانية المرموقة من خلالها غلاف مجلة VOGUE العالمية الشهيرة، بنسختها العربية، لشهر حزيران/ يونيو الجاري.

وتقول كلمات الأغنية التي كتبتها وغنتها ماجدة الرومي، من ألحان المؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، "أنا لو قِلتِلكُن مشتاقة أوعا تقولولي جايين !!!.. هالدِّنيي اللي هروا وراقا.. باقي برزنامتها سنين !!! بوعِدكُن لمّا نتلاقى.. تبقوا بقلبي محجورين".

وتعبرّ أغنية ماجدة الجديدة، عن حالة الحنين التي قد تداهم الكثيرين على مستوى العالم، لنمط الحياة السائد ما قبل كورونا، "شو إشتقنا ترجع تندهنا القهاوي بليل الساحات.. وترجع العجقة تحبسنا ع الطرقات ثلاث ساعات.. قول لكل قلبو معنا بحبّك رغم المسافات".

ويأتي إطلاق هذه الأغنية، بالتزامن مع "رسالة حب إلى لبنان"، أرسلتها الفنّانة اللبنانية عبر صفحات مجلة "فوغ العربية"، التي تتصدر ماجدة الرومي غلافها، لشهر حزيران/ يونيو 2020.

ونظمت المجلة جلسة تصوير لماجدة الرومي، ظهرت خلالها متشحةً بالعلم اللبناني، بين أروقة "قصر الصنوبر"، المقر الرسمي للسفير الفرنسي في وسط العاصمة بيروت، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1916.