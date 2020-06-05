دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، تقارير عن انفصال الفنانة المصرية شرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب بعد مشادات كلامية حادة جرت بينهما.

حسام الحبيب بأول تعليق أعاد نشر صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نقلا عن حساب محمد عبدالواحد الذي كتب بتعليق: "حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويا رب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يا رب"، وأكتفى الحبيب بالتعليق برمز وجه ضاحك.

الفنانة شرين عبدالوهاب قالت في تعليق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة"، مستشهدة بوسم حمل اسم "بحبك يا صاحبي".

اصحابي وحبايبي..وكل اللي بسمعه اشاعات Posted by Ahmed Saad on Thursday, June 4, 2020

من جهته نشر الفنان المصري أحمد سعد، صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تجمعه مع شرين وحسام، بتعليق قال فيه: "اصحابي وحبايبي..وكل اللي بسمعه اشاعات".