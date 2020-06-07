صورة وتعليق عن لون بشرة ابن محمد رمضان تدفع الفنان المصري للرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الفنان المصري، محمد رمضان على تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تناولت لون بشرة ابنه "السوداء" في إحدى الصورة المنشورة، الأمر الذي دفع بالفنان للرد.

انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض ❤️ Posted by Mohamed Ramadan on Saturday, June 6, 2020

الصورة المقصودة نشرها محمد رمضان على صفحته بفيسبوك مع ابنه بتعليق قال فيه: "علمت إبني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم.."

وأعاد رمضان نشر التعليق مع تمويه اسمم صاحبة الحساب التي قالت في تدوينتها: "أسود زي أبوه المصيبة ان ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها.." ليرد قائلا: "انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

ويذكر أن إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان تعرضت الأسبوع الماضي لتنمر بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صور زفافها من حسام حامد الذي أقيم بحضور الفنان، وشقيقهما الأكبر محمود رمضان، والمهندس عبدالحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وفقا لبوابة الأهرام.