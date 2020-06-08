الفنانة المصرية شيرين ترد على أنباء شجارها مع زوجها: مبنبطلش خناق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، الإثنين، على التقارير الصحفية التي تحدثت عن خلافها مع زوجها الفنان المصري، حسام حبيب.

ونشرت عبدالوهاب صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "زي مانتوا شايفين.. مبنبطلش خناق"، وظهرت مع حبيب في الصورة وهما يتعانقان.

وكانت قد تداولت وسائل إعلام عدة أنباء حول وجود خلافات بين شيرين وزوجها وصلت إلى حد الشجار وطلب الطلاق، وهو ما نفته شيرين عبر الصورة التي نشرتها.

يذكر أن شيرين كانت قد تزوجت من حسام حبيب عام 2018، ليكون زواجها الثالث بعد مدحت خميس ومحمد مصطفى.