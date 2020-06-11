كيانو ريفز وكاري آن موس يكشفان سبب عودتهما إلى "ماتريكس 4"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف الممثلان الكنديان كيانو ريفز وكاري آن موس، بطلا الأجزاء الثلاثة من سلسلة أفلام "ماتريكس" الشهيرة، عن أسباب عودتهما للمشاركة في جزء رابع من السلسلة بعد مرور 17 عاما على إطلاق الجزء الثالث.

وقال ريفز، الذي يلعب دور "نيو" في "ماتريكس"، إنه قرر المشاركة في الجزء الرابع لأن "لانا وتشاوسكي كتبت سيناريو جميلا وقصة رائعة أثرت في مشاعري"، وذلك في مقابلة مع مجلة "Empire" المتخصص في أخبار السينما، نشرتها الخميس.

وأضاف ريفز: "هذا هو السبب الوحيد للقيام بذلك، العمل معها مرة أخرى أمر رائع". وتابع بالقول: "لقد كانت مميزة حقا، وأعتقد أن القصة تحتوي على بعض الأشياء ذات المغزى التي يمكن أن نقولها، ويمكننا أخذ بعض الأفكار المفيدة منها".

وقدمت الشقيقتان لانا وليلي وتشاوسكي، وهما مخرجتان وكاتبتان ومنتجتان أمريكيتان، الجزء الأول من سلسلة أفلام ماتريكس في عام 1999، وكان بمثابة إبداع جديد في عالم أفلام الخيال العلمي، وحققت الأفلام الثلاثة من السلسلة، التي كان آخرهم في عام 2003، نجاحا كبيرا بإيرادات عالمية تجاوزت 1.6 مليار دولار. ومن المقرر أن يصدر الجزء الرابع في 21 مايو/ آيار 2021.

من جانبها، قالت كاري آن موس، التي لعبت دور "ترينتي" في ماتريكس، إنها فوجئت مثل الجمهور باستئناف سلسلة ماتريكس. وأضافت: "لم أفكر أبدا أن ذلك قد يحدث، لم يخطر ببالي على الإطلاق"، مؤكدة أنها "لا تستطيع مقاومة هذه الفرصة".

وتابعت موس بالقول، في المقابلة مع مجلة "Empire"، إنه عندما وصلتها القصة والسيناريو "بعمق لا يصدق وبكل الفن الذي يمكنك تخيله، كنت أشعر أن هذه هدية، لقد كانت مثيرة للغاية".