تغريم ابن شقيق ملك بلجيكا بعد كسره "الحجر الصحي" في إسبانيا

مدريد، إسبانيا (CNN)-- قال متحدث باسم الحكومة الإسبانية في مدينة قرطبة الجنوبية لـCNN، إنه تقرر تغريم ابن شقيق ملك بلجيكا، الأمير يواكيم، بمبلغ 10400 يورو أي ما يعادل (11800 دولار أمريكي) بتهمة كسر الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث سافر من بلجيكا إلى إسبانيا في 24 مايو أيار الماضي لحضور تجمع اجتماعي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، أنه تم إبلاغ الأمير بالغرامة، الأربعاء، مشيرًا إلى أنه "إذا دفعها في غضون 15 يومًا، يمكنه الحصول على تخفيض بنسبة 50%".

وسافر الأمير يواكيم، ابن شقيق ملك بلجيكا فيليب، من بلجيكا إلى إسبانيا في 24 مايو أيار الماضي، وفي يوم 28 أي بعد 4 أيام من سفره تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، حيث حضر قبل يومين من الاختبار في 26 مايو أيار، تجمعا اجتماعيا تراوح عدد الحضور فيه بين 12 إلى 27 ضيفًا، وفقًا للقصر الملكي في بلجيكا.

واعتذر الأمير البلجيكي علنا، وقال الأمير في بيان صادر عن مكتب محاماة يمثله في قرطبة، "أود أن أعتذر عن السفر وعدم احترام إجراءات الحجر الصحي. لم أكن أنوي الإساءة إلى أي شخص أو عدم احترامه في هذه الأوقات الصعبة للغاية وأندم بشدة على أفعالي وأقبل العواقب".

وبموجب حالة الطوارئ الإسبانية، يتعين على جميع المسافرين الذين يصلون إلى إسبانيا اعتبارًا من 15 مايو أيار الماضي فصاعدًا، مع استثناءات قليلة، الدخول في الحجر الصحي لمدة أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، بموجب قواعد الحجر الصحي المعمول بها في قرطبة في ذلك الوقت، لم يكن مسموحًا بتجمعات أكثر من 15 شخصًا، للذين لا يعيشون معًا.