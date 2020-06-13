دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الفنان السوري، جورج وسوف، السبت، رسالة إلى وسائل الإعلام طالبها فيها بالتأكد من المعلومات قبل نشرها، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة.

وقال وسوف عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "لما اصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم"، على حد تعبيره.

وأضاف الفنان السوري قائلا: "أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر"، حسب قوله.

وختم وسوف قائلا في منشوره: "أنا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات"، على حد قوله.

لما اصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم 😱 !! اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل... Posted by ‎Georges Wassouf - جورج وسوف‎ on Saturday, June 13, 2020

وتداولت وسائل إعلام عدة أنباء تحدثت عن احتمال إصابة الفنان السوري بفيروس كورونا المستجد، وادعى بعضها أن حالته الصحية متدهورة، وهو ما نفاه الفنان السوري جملة وتفصيلا.