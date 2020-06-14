محمد رمضان يكشف عن مسلسله القادم.. فهل سيجسد شخصية أحمد زكي؟

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نشر الأحد ، 14 يونيو / حزيران 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الممثل المصري، محمد رمضان، الأحد، عن مسلسله القادم والذي من المقرر أن يُعرض في رمضان 2021 وسيحمل اسم "الإمبراطور"، وأوحى إلى أنه سيجسد شخصية الفنان المصري الراحل أحمد زكي، فيه.

وقال رمضان في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي".

وأضاف الممثل المصري قائلا: "ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور"، وتضمن المنشور وسمي "أحمد زكي" و"رمضان 2021".

وختم رمضان منشوره بالقول: "ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم"، على حد تعبيره.

وشارك الممثل المصري متابعيه بمقطع فيديو له بينما كان يُقلد في مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب.