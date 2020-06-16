فنانون مصريون يرون تجاربهم مع فيروس كورونا.. ماذا عن رجاء الجداوي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الفنانة المصرية داليا البحيري، سلامتها مع باقي أفراد عائلتها، والعاملين في منزل العائلة من فيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من "سلبية" المسحات التي تم إجرائها لهم، عقب الكشف عن إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كوفيد 19، ويأتي هذا الخبر بعد إعلان فنانين مصريين تعافيهم من الإصابة بالفيروس، بينما تتحسن حالة الفنّانة رجاء الجداوي ببطء.

وتحدثت داليا البحيري في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري عن تفاصيل اكتشاف إصابة زوجها بكورونا، وطريقة تعاملها الموضوع، حيث قامت بعزل عائلتها الصغيرة عن الآخرين، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية على حد قولها.

وأكدت الفنّانة المصرية داليا البحيري على ضرورة "الشفافية" في الإعلان عن الإصابة بكورونا، لأن المرض ليس عيباً، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق أيضاً بصحة المخالطين، ونوهت إلى أنّ زوجها لم يتردد في الكشف عن إصابته، وقام بالفعل بنشر الخبر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

I tested positive for Covid-19 now... الحمد لله علي كل شئ، حالتي كويسة جداً، دعواتكم مكونش نقلت العدوة لمراتي والولاد... Posted by Hassan Samy on Sunday, June 14, 2020

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن الممثلان المصريان إيمان العاصي، وكريم قاسم، تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا، وتحدثا عن تجربتهما مع المرض عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا. وقضينا اليوم كله سوا #كريم_قاسم Posted by ‎Karim Kassem - كريم قاسم‎ on Friday, June 12, 2020

ونفت مي شقيقة المخرج ياسر سامي، ما يتردد عن إصابته بكورونا، وأوضحت خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها بموقع فيسبوك، أنّ ما يعانيه شقيقها "التهاب رئوي حاد"، راجية عدم بث الإشاعات.

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بينما لازالت حالة رجاء الجداوي "تتحسن ببطء"، وذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر طبية في مستشفى "أبو خليفة" للعزل بالإسماعيلية، حيث تخضع الفنّانة المصرية للعلاج من فيروس كوفيد 19.

وبحسب المصادر، فإن حالة الجداوي مستقرة منذ دخولها العناية المركزة قبل أيام، لكنها "لم تتغير كثيراً، بعد وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، وحقنها مرتين متتاليتين ببلازما دماء متبرعين متعافين من المرض"، فيما لاتزال ابنتها أميرة مختار تتضرع لها بالشفاء، وتطلب من محبيها الدعاء لها ، من خلال حسابها الشخصي على فيسبوك.

ونشرت روضة هندي حفيدة رجاء الجداوي تدوينةً مؤثرة، روت فيها حكاية لقائهما بملكة الأردن، التي خاطبتها وقتها: "عليكِ أن تكوني فخورةً بجدتك" بحسب قولها، واختتمت تدوينتها بالدعاء لها.