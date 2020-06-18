دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت أحلام إبداء إعجابها بأغنية أصالة الخليجية الجديدة "جيتني مكسور"، لتقطع بذلك الأحاديث المتداولة عن مبادرتها لإذابة الجليد بينهما، بعد نحو عام على القطيعة والتراشق المتبادل بين المغنيتين العربيتين الشهيرتين عبر صفحات السوشيال ميديا، وفي إطلالاتهما الإعلامية.

وقالت أحلام في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "هذا الخبر غير صحيح، واللايك مزرو، من جمهور المدعوة اصاله وشكراً... C’est tous."

وذلك في إشارةٍ من المغنية الإماراتية، إلى ما تداولته عدة مواقع مؤخراً، عن مبادرة أحلام لإذابة الجليد بينها وبين أصالة، من خلال إبداء إعجابها بأحد مقاطع أغنية "جيتني مكسور" التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام".

وسرعان ما استعاد معجبو المغنيتين العربيتين الشهيرتين، شهيتهم للتراشق الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي لم يهدأ منذ اندلاع الخلاف بين أحلام وأصالة قبل عامٍ تقريباً، إلا خلال فترة ذروة انشغال العالم بأخبار انتشار جائحة كورونا.

وكانت المغنية السورية أصالة قد أًصدرت أغنية خليجية جديدة مؤخراً، بعنوان "جيتني مكسور"، حظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عليها تهنئة زملاء لها كالمغني السعودي عبد المجيد عبدالله، والمغنية نوال الكويتية، والمغني فضل شاكر، وغيرهم.