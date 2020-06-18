انتهاء تصوير "الهيبة الرد".. متى سيكون الموعد الأخير مع "شيخ الجبل"؟

مسلسل من العام 1960 وازى الحياة مع فوضى كفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المنتج اللبناني صادق الصباح أخيراً، عن انتهاء تصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، الخميس، بعد مشوارٍ طويل امتد لـ 6 أشهر تقريباً، واجه خلالها العمل أزمة "كورونا"، التي حالت دون عرضه في موسم دراما رمضان الفائت.

ووجّه الصباح في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، الشكر لفريق العمل "وعلى رأسهم النجم (الجبل) تيم حسن، والمخرج سامر البرقاوي شركاء الإنجاز منذ سنين..." بحسب قوله، وأعلن أنّ موعد العرض سيكون خلال شهر رمضان 2021، على عدة قنواتٍ عربية.

واختتم التصوير بمعركة سُمع صوت صداها بعيداً في بلدة حمانا-قضاء بعبدا الواقعة في محافظة جبل لبنان، ما يشير إلى أنّ تشويقاً كبيراً سينتظر المشاهدين في نهاية سلسلة "الهيبة" التلفزيونية، التي حققت نجاحاً كبيراً في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة.

وأدت صعوبة المشاهد الأخيرة، إلى تأجيل الممثل اللبناني عادل كرم برنامجه على إحدى القنوات اللبنانية الأسبوع الماضي، حيث أفقده التعب صوته مؤقتاً، بحسب ما أظهر فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقوبل إعلان تأجيل عرض "الهيبة.. الرد" إلى موسم دراما رمضان المقبل، بالخيبة التي طغت على معظم ردود أفعال المتفاعلين مع الخبر، عبر حساب المنتج اللبناني صادق الصباح.

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