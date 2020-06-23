دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى المغني الكندي جاستين بيبر صحة الاتهامات الموجهة إليه من قبل فتاة أمريكية، قالت إنه اغتصبها في مارس أذار 2014.

وفي بيان انتشر عبر تويتر، قالت فتاة، عرفت نفسها باسم دانييل، إنها دُعيت لمقابلة بيبر إلى فندق فور سيزونز، بعد حفل له مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، في 9 مارس أذار 2014.

وأضافت الفتاة أنها وافقت على تقبيل جاستن بيبر لها في غرفة بالفندق، لكن بعد ذلك قالت إنه اغتصبها.

وردًا على ذلك، نشر بيبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه في تويتر، لنفي ما قالته الفتاة.

وكتب بيبر في أول تغريدة: "ليس هناك حقيقة لهذه القصة. في الحقيقة، كما سأوضح قريبًا، لم أكن حاضرًا أبدًا في هذا المكان".

وقال بيبر إنه كان في أوستن لتقديم حفل كجزء من مهرجان موسيقي، لكنه ذكر أنه لم يمكث في فندق فور سيزونز، وبدلاً من ذلك بقي مع صديقته آنذاك سيلينا غوميز.

وكتب بيبر: "يجب أن تؤخذ كل ادعاء بالاعتداء الجنسي على محمل الجد، وهذا هو سبب ردي. لكن هذه القصة مُستحيلة في الواقع، ولهذا السبب سأعمل مع تويتر والسلطات لاتخاذ إجراءات قانونية".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اتهم حساب منسوب لفتاة أخرى في تويتر بيبر بالاعتداء الجنسي، قائلة أنه حدث في 2015، بينما لم يرد المغني الكندي عليها.