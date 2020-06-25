بعد تصريح أثار الجدل.. معتصم النهار يوضح وباسم مغنية يقبل اعتذاره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجه الفنّان السوري معتصم النهار بالاعتذار إلى متابعيه، بخصوص تصريحه، في مقابلة لإحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية، حول أفضلية الممثلين السوريين على اللبنانيين في الأعمال المشتركة، الأمر الذي أثار غضب الممثل اللبناني باسم مغنية، وأعاد الجدل مجدداً حول هذه المقارنة إلى الواجهة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأحد الماضي.

ونفى النهار في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وجود أي "سوء تفاهم" بينه وبين مغنية، قائلاً: "اجتمعنا على الإخلاص للعمل، والوفاء لرسالة الفن، وعلاقة الأخوة بين الجميع"، وذلك بعد اعتذاره: "من الجميع في حال لم يصل المعنى المطلوب"، في إشارةٍ من الفنّان السوري لتصريحه الذي أثار الجدل، عبر برنامج "الأحد منحكي".

أعتذر من الجميع في حال لم يصل المعنى المطلوب ب لقائي الأخير ببرنامج #الأحد_منحكي تواصلنا انا والصديق@Bassemmoughnieh ولايوجد أي سوء تفاهم وأجتمعنا على الإخلاص للعمل والوفاء لرسالة الفن وعلاقة الأخوة بين الجميع❤️❤️

بالمقابل، أعلن باسم مغنية قبوله اعتذار زميله السوري، معتبراً توضيحه: دليل على الكِبَر الذي يتمتع به والذي تتزين به أخلاقه، كما الزملاء الأصدقاء من الممثلين السوريين..."، وأضاف الفنّان اللبناني في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أعلم جيدا أنّ التعبير قد خانك، لكن ما يجمعنا أكبر بكثير من نزعة أي طارئ على المهنة للاصطياد في الماء العكر، وتحوير أي عتاب، أو توضيح بين الأحبة."

توضيح العزيز معتصم دليل على الكِبَر الذي يتمتع به والذي تتزين به أخلاقه، كما الزملاء الأصدقاء من الممثلين السوريين... أعلم جيدا أنّ التعبير قد خانك، لكن ما يجمعنا اكبر بكثير من نزعة أي طارئ على المهنة للاصطياد في الماء العكر وتحوير أي عتاب أو توضيح بين الأحبة @AlNaharMoatasem

وكان النهار قد أجاب على سؤال مقدمة البرنامج "هل توافق على الرجال السوريين مسيطرين على الأعمال المشتركة؟" بالقول: "معطيات السوق تقول ذلك، وأنا كمشاهد استمع بمشاهدة أداء الشباب السوريين."، وأشار إلى أنّ الفرق من وجهة نظره "ليس له علاقة بالموهبة، وإنما بعقلية الدراما". وذلك بعد استفاضة معتصم النهار بالحديث عن آلية الدراسة واختيار الطلاب في المعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرّج منه بدمشق، معتبراً أنّ "الفكرة بسوريا، مختلفة عن فكرة التمثيل بلبنان". وتوجه لمحاورته جيسيكا عازار قائلاً: "حينما ترين ممثل سوري على التلفزيون، بعمل مشترك، تكتشفين هذا الفرق."



وردّ الممثل اللبناني باسم مغنية على إجابة معتصم بـ 3 تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكدّ فيها على أنّ العديد من الممثلين المتواجدين على الساحة الفنّية اللبنانية "خريجون، أكاديميون، موهوبون"، وعدد أسماء العديد من زملائه، ممن "ذاقوا الأمرّين" ليحققوا ما وصلوا إليه، مؤكداً على أنّ " سوريا ولبنان بلد واحد"، وعبرّ عن فخره بالنجوم السوريين واللبنانيين.

معتصم النهار سألتو جيسيكا عازار ليش الأبطال الشباب بالأعمال المشتركة أغلبهم سوريين؟ جاوبها السبب الأول السوق يحكم،قد اوافقه أحيانا بما قال،الجواب الثاني بما معناه أن النجم السوري هو خريج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي.من قال لك ذلك؟انا والكثيرون خريجون.أكاديميون،موهوبون (يتبع) ١/٢

البوست الثاني: الممثلون اللبنانيون أغلب النجوم خريجين معهد فنون. ذقنا الأمرين.على سبيل المثال( يورغو شلهوب.يوسف حداد.طلال الجردي.بديع أبو شقرا.نيكولا معوض وغيرهم) إضافة إلى نجوم أفتخر بهم(يوسف الخال.طوني عيسى.وغيرهم) ملاحظة أفتخر أيضا بالنجوم السوريون كثيرا يا أخ معتصم. (يتبع)

البوست الثالث:ارجو من من قرأ البوستين الأولين أنا لا يصطاد بالماء العكر. سوريا ولبنان بلد واحد. نجوم سوريا أفتخر بهم كما أفتخر بالنجوم اللبنانيون.والذي يعرفني يتأكد من قولي هذا.لكن ما كتبت هو ردا على قاله معتصم. مع محبته له.

وأشعل ردّ مغنية السجال مجدداً، عبر الصحافة اللبنانية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول المقارنة بين الممثلين السوريين اللبنانيين، منذ تاريخ بث الحلقة الأحد 21 حزيران/ يونيو الفائت، وخاصةّ بعد انتقاد وسام حنّا لهذا الجدل الذي وصفه بـ "البيزنطي".

خلصنا بقا من هالجدل البيزنطي بين الممثل السوري و الممثل اللبناني . كل واحد بياخد رزقتو بالحياة . عيب بقا . استحوا جرصتونا كل واحد منكن صار اخد فرصتو بكذا مسلسل لبناني او عربي . وكذا مرّة . و من سنين . بتحبوا ذكركن . اذا انت ما عندك لا كاريزما و لا منظر و لا موهبة شو منعمل .

واعتبر البعض أنّ رأي الممثل اللبناني الشاب موجه ضد مواطنه الفنّان باسم مغنية، مما أطلق موجة تعاطف واسعة مع الأخير من فنّانين وإعلاميين سوريين ولبنانيين.

شكرا لكلمات الجميلة يا أحلى نجمة. بحبك https://t.co/ga5wCziAS2

باسم مغنية ممثل كبير ومنفتخر فيه.. ومش بس شكل ومنظر وكاريزما.. لا موهبة كبيرة ومتخصص وأستاذ كمان.. هيدا رأيي..كرمال شفت ملك جمال سابق عم يقيّمو ل @Bassemmoughnieh

يا ريتك فهمت شو كتبت.شو خص سوريا ولبنان https://t.co/tAP6maRQHh

ومن اللافت أنّه بالعودة إلى المقابلة التي أثارت كل هذا الجدل، نجد الفنّان السوري معتصم النهار قد انتقد بشكلٍ واضح الجدل المثار في الـ social media حول المقارنة بين الممثلين السوريين واللبنانيين في الأعمال المشتركة، واعتبره "مثير للضحك"، مستغرباً محاولات تقسيم ما وصفه بـ"البيت الواحد"، داعياً لمباركة التعاون، بدلاً من "لعنه".