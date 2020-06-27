يوسف الشريف يرد على أنباء حول وضع بند يمنع "ملامسة النساء" في أعماله

منوعات
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يوسف الشريف يرد على أنباء حول وضع بند يمنع "ملامسة النساء" في أعماله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- نفى الفنان المصري يوسف الشريف، السبت، حقيقة وضعه بنودا لـ"عدم ملامسة النساء" بعد أنباء تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع استنادا إلى ما قاله في حوار مع إحدى القنوات التلفزيونية الرسمية.

ورد الشريف على تغريدة لإعلامي الذي أجرى اللقاء قائلا: " مش عارف ازاي كلمة(المشاهد الساخنه) اتحولت ل(ملامسة النساء)عموماً لازم نفترض حسن النيه"، على حد تعبيره.

وأضاف الممثل المصري قائلا في التغريدة نفسها: "وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش اي علاقه بالكلام ده. ده مشهد عادي جداً و تخيل ان كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور. كذبوا الكذبه وصدقوها"، على حد تعبيره.

وتداول عدد من المغردين تصريحات نسبوها للشريف وقالوا إنه أكد خلالها وضع بند لمنع ملامسة النساء خلال أعماله، وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع:

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