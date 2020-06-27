يوسف الشريف يرد على أنباء حول وضع بند يمنع "ملامسة النساء" في أعماله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- نفى الفنان المصري يوسف الشريف، السبت، حقيقة وضعه بنودا لـ"عدم ملامسة النساء" بعد أنباء تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع استنادا إلى ما قاله في حوار مع إحدى القنوات التلفزيونية الرسمية.

ورد الشريف على تغريدة لإعلامي الذي أجرى اللقاء قائلا: " مش عارف ازاي كلمة(المشاهد الساخنه) اتحولت ل(ملامسة النساء)عموماً لازم نفترض حسن النيه"، على حد تعبيره.

وأضاف الممثل المصري قائلا في التغريدة نفسها: "وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش اي علاقه بالكلام ده. ده مشهد عادي جداً و تخيل ان كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور. كذبوا الكذبه وصدقوها"، على حد تعبيره.

😂مش عارف ازاي كلمة(المشاهد الساخنه)اتحولت ل(ملامسة النساء)عموماً لازم نفترض حسن النيه😉وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش اي علاقه بالكلام ده. ده مشهد عادي جداً و تخيل ان كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور.كذبوا الكذبه وصدقوها😂😂 https://t.co/xD4Fsa9M2g

وتداول عدد من المغردين تصريحات نسبوها للشريف وقالوا إنه أكد خلالها وضع بند لمنع ملامسة النساء خلال أعماله، وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع:

مش قادر افهم ال مش عاجبهم تدين يوسف الشريف دول ايه يجماعه اهدوا انتو مهما الانسان عمل مش هيعجبكوا بتفضلوا واقفين للواحد علي النفس يوسف الشريف حر في ال يقدمه فيها ايه اما يكون ممثل بيحب يراعي ربنا في شغله بجد عالم تعبانه بيقدم فن جميل وهو افضل ممثل خلصنا #يوسف_الشريف @ElSherif https://t.co/BdiHJ5vRcN

يوسف الشريف ما اعلنش على يافطة أنه ضد المشاهد الجريئة هو اتسأل سؤال عن مشهد وجاوب. مئات الحوارات لغادة عبد الرازق وعادل امام وايناس الدغيدي اتكلموا فيها عن الجنس في السينما وطرحوا مفاهيمهم ومحدش صادر على انهم يقولوا رأيهم ، بس رأي يوسف الشريف لاء طبعا نصادره وننتقده