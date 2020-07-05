دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشادت الفنانة التونسية هند صبري، بقيام الناجيات من التحرش والعنف الجنسي بـ"كسر حاجز الصمت" تجاه هذه الوقائع، في معرض تعليقها على الجدل الدائر حول القضية في المنطقة العربية، لا سيما مصر.

وكتبت هند صبري عبر حسابها في تويتر، مساء السبت: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت.. التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك أنتي".

٢/٤ أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت . التحرش و العنف الجنسي عار على الذي يقترفه ، لا عليك انتي. شكرا لكل الفتيات اللائي خرجن عن صمتهن من أجل كرامتهن و من أجل كرامة الأخريات. و شكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن. #مش_غلطتك #أنا_زاده #أنا_أيظا

وأضافت صبري: "أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله - ما عدا قلة محظوظة - تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".

١/٤ في نطاق اوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام .، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله -ما عدا قلة محظوظة- ، تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي و كتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل. https://t.co/M0wktTUa6n

تعليقات صبري تأتي في غضون جدل كبير في مصر هذه الأيام، بعد انتشار عشرات من الشهادت المنسوبة لفتيات ضد شاب مصري تتهمنه بالتحرش والاعتداء الجنسي عليهن.

ويوم السبت، قالت النيابة المصرية إنها تلقت شكوى واحدة إلى الآن من إحدى الفتيات تتهم الشاب بمحاولة إجبارها على "ممارسة الرزيلة" معها في نوفمبر تشرين الثاني 2016، بحسب بيان النيابة.