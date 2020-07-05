هند صبري: معظم الفتيات كتمن تعرضهن لتحرش وعنف جنسي خوفا من مجتمع غير عادل

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هند صبري: معظم الفتيات أخفين تعرضهن للتحرش خوفا من مجتمع غير عادل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشادت الفنانة التونسية هند صبري، بقيام الناجيات من التحرش والعنف الجنسي بـ"كسر حاجز الصمت" تجاه هذه الوقائع، في معرض تعليقها على الجدل الدائر حول القضية في المنطقة العربية، لا سيما مصر.

وكتبت هند صبري عبر حسابها في تويتر، مساء السبت: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت.. التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك أنتي".

وأضافت صبري: "أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله - ما عدا قلة محظوظة - تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".

تعليقات صبري تأتي في غضون جدل كبير في مصر هذه الأيام، بعد انتشار عشرات من الشهادت المنسوبة لفتيات ضد شاب مصري تتهمنه بالتحرش والاعتداء الجنسي عليهن.

ويوم السبت، قالت النيابة المصرية إنها تلقت شكوى واحدة إلى الآن من إحدى الفتيات تتهم الشاب بمحاولة إجبارها على "ممارسة الرزيلة" معها في نوفمبر تشرين الثاني 2016، بحسب بيان النيابة.

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