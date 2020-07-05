بسبب صورة للسيسي وعمر المختار.. انقسام حول فيديو كليب لأصالة نصري

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بسبب صورة للسيسي وعمر المختار.. انقسام حول فيديو كليب لأصالة نصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، لانتقادات لاذعة بسبب فيديو كليب لأغنيتها الجديدة والتي حملت عنوان "الحب والسلام"، وذلك بسبب ظهور صورة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جانب تلك الخاصة بقائد الحركة العسكرية في ليبيا ضد إيطاليا، عمر المختار.

وكانت قد نشرت أصالة جزءا من الفيديو كليب الخاصة بأغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، السبت، لتتعرض لانتقادات لاذعة بسبب الصورتين.

بالمقابل، دافع عدد من المغردين عن أصالة معتبرين أن صورة الرئيس المصري ظهرت في مكانها الصحيح موجهين التحية للفنانة السورية على هذه اللفتة.

ولم يصدر ردا من أصالة على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب هذا المقطع بعد، لكن الفيديو حصد 1.3 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب حتى ليل الأحد.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع:

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