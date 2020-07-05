بسبب صورة للسيسي وعمر المختار.. انقسام حول فيديو كليب لأصالة نصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، لانتقادات لاذعة بسبب فيديو كليب لأغنيتها الجديدة والتي حملت عنوان "الحب والسلام"، وذلك بسبب ظهور صورة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جانب تلك الخاصة بقائد الحركة العسكرية في ليبيا ضد إيطاليا، عمر المختار.

وكانت قد نشرت أصالة جزءا من الفيديو كليب الخاصة بأغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، السبت، لتتعرض لانتقادات لاذعة بسبب الصورتين.

بالمقابل، دافع عدد من المغردين عن أصالة معتبرين أن صورة الرئيس المصري ظهرت في مكانها الصحيح موجهين التحية للفنانة السورية على هذه اللفتة.

ولم يصدر ردا من أصالة على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب هذا المقطع بعد، لكن الفيديو حصد 1.3 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب حتى ليل الأحد.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع:

@AssalaOfficial استغرب هذا الهجوم على مطربه وهي ليست سياسيه ولا بمركز مسؤوليه بالدوله هي مجرد مطربه وتؤدي الدور بالفيديو كليب،، إذا كان اعتراضكم ع صوره الرئيس السيسي فهذا قرار المخرج للكليب ومصر بحاله سلام الان ورئيسها السيسي نعم وقف ضد فئه معينه وقد نختلف بأمور تخص سياسته ولكنه حافظ ع أمن مصر

@AssalaOfficial رائعه و مبدعة ... ⁦🇪🇬⁩⁦❤️⁩⁦🇪🇬⁩ رجالات العرب و علمائا و رجال الدين و مشاهيرهم 💐🤲 اكملوا معزوفه الحب و السلام تبلوه رائع ..شكرا فيثاره الشرق ..اصاله

@AssalaOfficial ربطت #أصالة_نصري السيسي بعمر المختار والدفاع عن الوطن و بأنه "خليفة ربنا" فمن الواضح انه كل هالغنية معمولة عشان السيسي! واكيد صورة السادات وربطها بالسلام نوع من تطبيع العلاقات مع إسرائيل وما بستغرب لو رجعت اصالة لحضن الوطن فمعارضتها للأسد نفاق أو موجة ركبتها للشهرة!