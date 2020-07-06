دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في حفل مُبهر في بعلبك، مساء الأحد، علا صوت الموسيقى في إعلان رسمي لإعادة فتح لبنان أبوابه أمام الحركة الثقافية والسياحية، في غضون أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وفي رحاب معبد باخوس بقلعة بعلبك، أقيمت الأمسية الموسيقية بشعار "صوت الصمود"، نظمتها لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، بدعم من الرئيس ميشال عون، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير.

وخلال الأمسية، جرى تقديم مقتطفات من أعمال المؤلف والموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن، تكريمًا له في ذكرى ميلاده الـ 250.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قال وزير الثقافة عباس مرتضى، لدى زيارته قلعة بعلبك: "رغم كل الظروف الضاغطة في البلد، هناك ناس تحب أن تضحي وتقدم، لتدخل الفرح إلى قلوب اللبنانيين مهما كانت الظروف والتحديات".

ومن جانبه، رأى رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، أن "قرار السماح بفتح المراكز الأثرية يساهم في تنشيط العجلة الاقتصادية في المدينة"، مُضيفا: "مداخيل القلعة من الموارد التي تعول عليها البلدية، خاصة في هذه الضائقة المالية التي نعيشها".

وفي الآونة الأخيرة، حدثت احتجاجات في العديد من المدن، اعتراضًا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة هبوط الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وبعد تراجع تداعيات أزمة فيروس كورونا، يعول مسؤولو الحكومة على إعادة فتح البلاد أمام النشاط السياحي، كوسيلة لنجدة لبنان من أزمته الحالية، بينما يرى محتجون أن الأزمة أعمق من ذلك.

وعبر تويتر، نشط وسم ارتبط بالأمسية الموسيقية في بعلبك، اسمه "علي_الموسيقى"، مُثيرًا حالة من الاحتفاء والإشادة لدى كثيرين، في وقت أعرب آخرون عن أسفهم لما تمر به بلادهم من ضغوط اقتصادية. وقال بعضهم إنه بمثابة "وداع مهيب لوطن جميل".

وهكذا جاءت وتيرة التفاعل مع الأمسية عبر تويتر مع وسم #علي_الموسيقى:

Hello World : this is the True Face of #Lebabon. We are not broke. We are not bankrupt. We are RICH. Our richness is our #Culture & #Heritage. For this we will not surrender. We will fight and we will rise like the Phoenix rising today from #baalbeck2020 #علّي_الموسيقى #بعلبك 🇱🇧 https://t.co/a601LJ7lat

What a great performance. Thank you for making each moment of this festival matters. #بعلبك #علّي_الموسيقى #SoundOfResilience #baalbeck2020 https://t.co/wQdGCW5A7z

Lebanon will always stand tall!!!! 🇱🇧 ❤️💚🤍 Thank you our President Michel Aoun 🧡🇱🇧 #SoundOfResilience #عيد_الاستقلال #لبنان__ينتفض #علّي_الموسيقى #بعلبك #صوت_الصمود #هيدا_لبنان #baalbeck2020 https://t.co/lB3qarPDXu

Wow. This too is #Lebanon. Between the pillars of the world famous Bacchus temple they rehearse "O Fortuna" for the #Baalbak festival, which this year will be held without an audience due to coronacrisis. ♥️🇱🇧 https://t.co/9l0zlI0s6H

كثيرون (وأنا منهم) اعتبروا الحفل الباهر الذي شاهدناه الليلة عبر الشاشات في بعلبك هو بمثابة وداع مهيب لوطن جميل احببناه حتى الفناء (حرفياً) وعلى وشك أن نفقده. لست بوارد لا بث أمل كاذب أو إحباط مبالغ فيه لكن النهوض من الكارثة يقتضي الاعتراف بها أولاً. https://t.co/LNwhc8R889