"مصدوم وغير قادر على التصديق".. فان دام ينعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى الممثل البلجيكي، جان كلود فان دام، الممثلة المصرية، رجاء الجداوي، الإثنين، التي وافتها المنية الأحد جراء إصابتها بفيروس كورونا، معربا عن "صدمته" بسماع خبر رحيلها.

ونشر فان دام صورة تجمعه بالجداوي عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام وعلق عليها قائلا: "أنا في صدمة، من المحزن قراءة خبر رحيل الممثلة المصرية الأسطورة رجاء الجداوي بعد معركة شجاعة مع فيروس كورونا".

وتابع الممثل البلجيكي قائلا: "التقيتها قبل أشهر قليلة، كانت مليئة بالحياة، مرحة ومهيبة، لا أصدق أنها رحلت، لكنها ستبقى حية في ذاكرتي بروحها الرائعة وضحكتها الجميلة، أرجو من الله أن يرحمها".

وكانت قد رحلت الجداوي عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا دام لأكثر من شهر، تاركة خلفها إرثا فنيا غزيرا من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

ونعى العديد من الفنانين العرب الممثلة المصرية معربين عن حزنهم لرحيلها جراء إصابتها بهذا المرض، إذ شكلت وفاتها صدمة في الأوساط الفنية المصرية خاصة والعربية عامة.