دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الفنان المصري محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية عن عمر يناهز 90 عامًا.

ونقلت صحف ومواقع إلكترونية مصرية عن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نبأ وفاة الفنان المصري الكبير ووالد الممثلة المصرية شيرين رضا، دون الإشارة إلى موعد صلاة الجنازة على الفنان محمود رضا.

وقالت ابنته الممثلة المصرية شيرين رضا، في حسابها على انستغرام، الجمعة، إنه "بسبب جائحة كورونا، تقرر أن يقتصر العزاء على أفراد العائلة، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها".

ويعد محمود رضا أول من أسس فرقة لفنون الرقص الشعبي في مصر، بمشاركة شقيقه الأكبر علي رضا، في عام 1959، وشارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية من بينها غرام في الكرنك، وحرامي الورقة، وإجازة نصف السنة.

وضمت جميع الأفلام التي شارك في بطولتها محمود رضا، رقصات واستعراضات من تصميمه وأداء فرقته الرائدة في فنون الرقص الشعبي المصري والاستعراضي.

كما صمم الرقصات الاستعراضية الشعبية في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات التي لم يشارك في بطولتها.

بحسب صفحته الشخصية على ويكيبيديا، قد صدر قرار جمهوري في مصر، في عام 1961، بتأميم فرقة رضا التي أسسها مع شقيقه علي، إلا أنها ظلت تحت إدارته مع شقيقه.

حصل على جوائز عالمية عديدة عن رقصة "النوبة"، وعن رقصة "يا مراكبي"، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية.