دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرحت شركة غوغل أداة رقمية جديدة لتعلم وترجمة رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة إلى العربية والإنجليزية.

وتعتمد أداة غوغل الجديدة (فابريشيوس - Fabricius) على الذكاء الصناعي بطريقة توفر تجربة تفاعلية للأشخاص حول العالم، إضافة إلى منح الخبراء وعلماء المصريات وسيلة سريعة لترجمة رموز الكتابة الهيروغليفية.

ويأتي ذلك بعد مُضي قرابة 200 عام على فك العالم الفرنسي جون فرانسوا شامبليون رموز حجر رشيد، وهو ما ما ساعد في فك رموز اللغة المصرية القديمة.

وحسب غوغل ما قالته غوغل الأربعاء الماضي، فإن الأداة تضم قسمًا مخصصًا للتعلم والإطلاع على المعاني المقصودة من وراء تلك اللغة، وقسمًا خاصًا يتيح للمستخدمين كتابة ومشاركة رسائلهم باستخدام اللغة الهيروغليفية.

في حين يوجد قسم ثالث لمن تتركز وظائفهم وعملهم حول ذلك، حيث يقدم مجموعة من الأدوات لمساعدة الباحثين في ترجمة الهيروغليفية إلى الإنجليزية، ومثلها ستتوفر الترجمة إلى العربية قريبًا وفك رموزها باستخدام تقنيات التعلم الآلي أثناء عملهم اليومي.

واحتفى كبار علماء الآثار في مصر بالأداة الجديدة لشركة غوغل لفك رموز الكتابة الهيروغليفية إلى العربية والإنجليزية، ورأو أن هذه الأداة ستساهم في رفع وعي الأجيال القادمة بالحضارة المصرية القديمة.

وقال عالم الآثار ووزير الآثار المصري الأسبق، الدكتور زاهي حوَاس، إن تطوير شركة غوغل أداة ترجمة رموز الهيروغليفية سيوسع من قاعدة المهتمين بتعلم المزيد عنها وعن وثقافتها وتراثها عبر وسيلة سهلة وسريعة، وهي لغة تم فك رموزها وأسرارها منذ زمن بعيد.

وأضاف حوَاس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الكثيرين حول العالم مُهتمون بالنقوش والرموز الخاصة بالهيروغليفية "لذا جاءت أداة جوجل لتسهل هذه الأمر لمن لديهم شغف في معرفة الكثير عن اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي والقصص المتعلقة بها".

واتفق معه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وقال في تصريحات لـCNN بالعربية، إن ترجمة المصرية القديمة أمر جيد بالنسبة لمن لديهم اهتما بهذه اللغة المنقوشة على المعابد والمقابر والتمثايل الفرعونية، إلا أنه ذكر أن فك رموز هذه اللغة مرتبط منذ قديم الأزل بالقصة الشهيرة لفك رموز حجر رشيد.

وفي تصريحات صحفية لتشانس كونيور، مسؤول مشاريع الحفاظ على التراث في غوغل للفنون والثقافة، فإن عملية ترجمة رموز اللغة القديمة بالخط الهيروغليفي وترجمتها عادة ما تتم بشكل يدوي وتستغرق كثير من الوقت، بل إنها تزداد صعوبة بسبب وجود بعض النقوش والكتابات التالفة، التي يصعب الحفاظ عليها مع الوقت نظرًا لسوء حالتها.

وقال كونيور إن غوغل أطلقت الأداة لتقديم طريق أكثر فاعلية للباحثين والخبراء لفك شفرة رموز الهيروغليفية القديمة، مُضيفا :"ليست الأداة للعلماء والمختصين فحسب، بل تقدم تلك الأداة طريقة سهلة وممتعة لكل الأشخاص للتعرف على هذه اللغة القديمة وطريقة كتابتها، كذلك نأمل أن تساعد هذه الأداة كافة الأشخاص على إعادة استكشاف تلك الثقافة الغنية من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ومساعدة الخبراء في عملهم".

وأشار إلى أن أداة Fabricius تأتي كأحدث جهود الشركة للمساعدة في الحفاظ على التراث العريق والثقافة الغنية، التي يتمتع بها الشرق الأوسط، ورفع مستوى الوعي حول تاريخ تلك الحضارات المختلفة.

ولفت أن غوغل تعمل مع شركائها على إتاحة الصور والمعالم الغنية في الشرق الأوسط منذ 2013، بما في ذلك أهرامات الجيزة عبر شبكة الإنترنت.