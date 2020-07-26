وفاة مقدم البرامج الأمريكي ريجيس فيلبن صاحب المسيرة الطويلة مع التليفزيون
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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توفي مقدم البرامج الأمريكي، ريجيس فيلبن، صاحب التاريخ الطويل مع التلفزيون الأمريكي، عن عمر يناهز 88 عامًا، حسب بيان لعائلته، السبت.
وقال بيان عائلة فيلبن: "نشعر بحزن عميق لمشاركة وفاة حبيبنا ريجيس فيلبن الليلة الماضية لأسباب طبيعية، قبل شهر واحد من عيد ميلاده الـ89".
وأضاف البيان: "عائلته وأصدقاؤه ممتنون إلى الأبد للوقت الذي قضيناه معه - بسبب دفئه، وروح الدعابة الأسطورية، وقدرته الفريدة على تحويل كل يوم إلى شيء يستحق الحديث عنه".
وريجيس فيلبن ساحب أكبر عدد ساعات جرى تسجيلها أمام الكاميرا في تاريخ التلفزيون الأمريكي
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