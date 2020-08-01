دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاجأ أسد أسرة سعودية بظهوره على سور البيت لدى شروع أفرادها في القيام بذبح أضحية عيد الأضحى.

وروى مواطن سعودي، اسمه هيثم خالد، لحظات ظهور الأسد على سور منزل أسرته، وكيف ظلت عينه مركزة على الأضحية، حيث كان على بعد أمتار قليلة.

وقال هيثم خالد إنه عادة ما يحدث أن ترى قطط أو كلاب خلال وقت ذبح الأضاحي، "لكن اليوم طب علينا أسد، لقيناه في الحوش.. تخيل تقوم الصبح تلقى في بيتكم أسد".

وأشار هيثم إلى أن أسرته حاولت الاتصال بقوات الدفاع المدني والشرطة وجهاز البلدية، وتحدث بطريقة طريفة عن ردود فعل المسؤولين تجاه بلاغهم، قبل أن يأتوا للتعامل مع الواقعة.