أخيرًا رفعت إسماعيل.. نتفلكس تستعد لطرح أول مسلسل مصري لها في خريف 2020

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نتفلكس تستعد لطرح أول مسلسل مصري مستوحى من كتابات أحمد خالد توفيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد شبكة نتفلكس لطرح أول مسلسل مصري من أعمالها، في خريف 2020، المستوحي من سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

في إعلان تشويقي، نشرت نتفلكس، عبر حسابها في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط، مجموعة من الصور لمشاهد من المسلسل، الذي يخوض بطولته الفنان المصري أحمد أمين، ويقدم شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، أحد الأبطال المفضلين لدى قراء سلسلة "ما وراء الطبيعة".  

ويشارك أحمد أمين في بطولة المسلسل رزان جمال، التي تؤدي دور حبيبته (ماجي ماكيلوب). ويقدم الرؤية الفنية والمعالجة الدرامية للمسلسل المرتقب المخرج عمرو سلامة.

من جانبه، قال الفنان أحمد أمين، إن "د.رفعت اسماعيل صديق حقيقي لجيل كامل.. ٨١ كتابًا ياما خلصنا عليهم المصروف.. وعشنا أيام مشتاقين لحدوتة جديدة.. وتلف الأيام وأقدم دور أسطورة العراب الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه.. يارب أكون قدرت أشيل المسؤولية دي كما ينبغي".

وفي مايو أيار 2019، أعلنت نتفلكس عن بدء إنتاج المسلسل للمرة الأولى، بعد عام من وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق (2 أبريل نيسان 2018) عن عمر يناهز 56 عامًا، مُثيرًا وقتها حالة جارفة من الحزن تجاه رحيله.

وارتبط كثير من أبناء جيل الثمانينات والتسعينات في مصر بكتابات توفيق، لا سيما سلسلة "ما وراء الطبيعة"، التي يعد رفعت إسماعيل، أحد أبرز شخصياتها الخيالية، الذي يروي أحداثا خارقة مر بها في حياته.

 

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