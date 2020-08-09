دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد شبكة نتفلكس لطرح أول مسلسل مصري من أعمالها، في خريف 2020، المستوحي من سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

في إعلان تشويقي، نشرت نتفلكس، عبر حسابها في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط، مجموعة من الصور لمشاهد من المسلسل، الذي يخوض بطولته الفنان المصري أحمد أمين، ويقدم شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، أحد الأبطال المفضلين لدى قراء سلسلة "ما وراء الطبيعة".

أصلع كحوض لأسماك الزينة...نحيل كالقلم الرصاص. نقدم لكم من بعد انتظار الصور الأولى ل د. رفعت إسماعيل في الأربعينيات من عمره (أحمد أمين) وحبيبته ماجي ماكيلوب (رزان جمّال) من أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، ما وراء الطبيعة، والذي سيعرض في خريف 2020. https://t.co/lqAWv0981E

ويشارك أحمد أمين في بطولة المسلسل رزان جمال، التي تؤدي دور حبيبته (ماجي ماكيلوب). ويقدم الرؤية الفنية والمعالجة الدرامية للمسلسل المرتقب المخرج عمرو سلامة.

من جانبه، قال الفنان أحمد أمين، إن "د.رفعت اسماعيل صديق حقيقي لجيل كامل.. ٨١ كتابًا ياما خلصنا عليهم المصروف.. وعشنا أيام مشتاقين لحدوتة جديدة.. وتلف الأيام وأقدم دور أسطورة العراب الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه.. يارب أكون قدرت أشيل المسؤولية دي كما ينبغي".

٨ أغسطس.. ذكرى وفاة د. رفعت اسماعيل.. صديق حقيقي لجيل كامل.. ٨١ كتاب ياما خلصنا عليهم المصروف.. وعشنا ايام مشتاقين لحدوتة جديدة.. وتلف الأيام واقدم دور أسطورة العراب الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه.. يارب أكون قدرت اشيل المسؤولية دي كما ينبغي #ما_وراء_الطبيعة #رفعت_اسماعيل https://t.co/kNPOvCtSSz

وفي مايو أيار 2019، أعلنت نتفلكس عن بدء إنتاج المسلسل للمرة الأولى، بعد عام من وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق (2 أبريل نيسان 2018) عن عمر يناهز 56 عامًا، مُثيرًا وقتها حالة جارفة من الحزن تجاه رحيله.

وارتبط كثير من أبناء جيل الثمانينات والتسعينات في مصر بكتابات توفيق، لا سيما سلسلة "ما وراء الطبيعة"، التي يعد رفعت إسماعيل، أحد أبرز شخصياتها الخيالية، الذي يروي أحداثا خارقة مر بها في حياته.