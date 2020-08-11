دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرحت النجمة اللبنانية السابقة للأفلام الإباحية، ميا خليفة، نظارتها الشخصية في مزاد علني عبر موقع eBay للتجارة الإلكترونية، في محاولة لجمع تبرعات في غضون تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وقالت ميا خليفة، عبر حسابها في انستغرام، إن عائدات المزاد المطروح لنظارتها "غير الشهيرة"، حسب تسميتها، سوف تذهب إلى الصليب الأحمر اللبناني، لدعم جهوده الدؤوبة.

وجمعت ميا خليفة إلى الآن 99 ألف دولار، في وقت تأمل أن تتمكن من جمع نصف مليون دولار قبل إغلاق المزاد، الأحد المقبل.

وبدعم من فرنسا والأمم المتحدة، جمع مؤتمر المانحين للبنان دعماً طارئاً "دون شروط" بقيمة 298 مليون دولار، يوم الأحد.

وتعليقا على استقالة الحكومة اللبنانية، الاثنين، قالت ميا خليفة إن البرلمان القادم سيكون بـ"الاختيار أو بالقوة، في كلتا الحالتين، كان لدى لبنان ما يكفي وفي نفس الوقت لا يملك شيئًا".

ودعت خليفة إلى استمرار مشاركة روابط جمع التبرعات من قبل ومن أجل الناس، مٌضيفة: "لا تتبرع بعملة واحدة للمنظمات الفاسدة التي تدعمها الحكومة... أولئك الذين يخزنون أموال الإغاثة والإمدادات الطبية والمواد الغذائية - فقط لإعادة بيعها للشعب اللبناني بسعر 150٪".

وتابعت أن هؤلاء "يشاهدون المجاعة والانهيار الاقتصادي وتهجير شعبهم على شاشة التلفزيون من منازلهم لقضاء العطلات في لندن وفرنسا وأستراليا. امنعوا هذه *** من كل بلد في العالم حتى يجبروا على أن يعيشوا نفس نمط الحياة الذي فرضوه على الناس في لبنان".

وراح ضحية انفجار مرفأ بيروت 160 شخصًا و6 آلاف مصاب، و20 مفقودًا، فيما تشرد مئات الآلاف من اللبنانيين.