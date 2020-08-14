وفاة الممثلة المصرية شويكار عن عمر يناهز 82 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفيت الممثلة المصرية شويكار، الجمعة، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في صفحتها على فيسبوك الفنانة المصرية، قائلة "البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

كما نعى عدد من الفنانين المصريين الفنانة المصرية الكبيرة، من خلال تغريدات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

انعي بخالص الحزن و الاسي سيدتي الجميله العظيمه شويكار ..انا لله و انا اليه راجعون رحلت روحك و اليها السلام ستظلين في قلوبنا بكل بهجه و حب ..الزمن الجميل يفارقنا ..اسالكم الفاتحه .

البقاء لله توفت الفنانه شويكار ارجو الدعاء لها بالرحمه والمغفره انا لله وانا اليه راجعون https://t.co/iMI6HL1PVd

الله يرحمها.. #شويكار https://t.co/JBqjFZ9LmG

https://t.co/Q3qjwdsCyO الله يرحمها

نقلت أسلوبها الخاص في الحديث من حياتها إلى المسرح والشاشة مع بعض الإضافات البسيطة فخلقت بهذا الأداء النمطي حالة من البهجة والحضور الجذاب تميزت بهما طوال مشوارها الفني. رحم الله الفنانة شويكار وخالص العزاء لأسرتها وذويها.

وداعا#سيدتي_الجميله#شويكار الرجاء ادعولها 😢😢😢😢😢😢😢 https://t.co/bOAl6EdDSj

ولدت الفنانة المصرية لأب مصري من أصول تركية، وأم شركسية، في محافظة الإسكندرية شمالي مصر في عام 1938.

وشاركت الفنانة المصرية الكبيرة في العشرات من الأعمال الفنية الكوميدية سواء كانت أفلامًا سينمائية أو مسرحيات مع زوجها الراحل الفنان فؤاد المهندس، وشكلًا ثنائيًا كوميديًا أثرى الساحة الفنية في مصر والمنطقة العربية بالعشرات من الأعمال التي لازالت باقية حتى الآن.