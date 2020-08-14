وفاة الممثلة المصرية شويكار عن عمر يناهز 82 عامًا

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
الفنانة المصرية شويكار
الفنانة المصرية شويكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفيت الممثلة المصرية شويكار، الجمعة، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في صفحتها على فيسبوك الفنانة المصرية، قائلة "البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

كما نعى عدد من الفنانين المصريين الفنانة المصرية الكبيرة، من خلال تغريدات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت الفنانة المصرية لأب مصري من أصول تركية، وأم شركسية، في محافظة الإسكندرية شمالي مصر في عام 1938. 

وشاركت الفنانة المصرية الكبيرة في العشرات من الأعمال الفنية الكوميدية سواء كانت أفلامًا سينمائية أو مسرحيات مع زوجها الراحل الفنان فؤاد المهندس، وشكلًا ثنائيًا كوميديًا أثرى الساحة الفنية في مصر والمنطقة العربية بالعشرات من الأعمال التي لازالت باقية حتى الآن. 

قد يعجــــبك أيضـــاً

نشر