دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فقد مراسل القناة 13 الإسرائيلية السيطرة فجأة، وسقط مغشيًا عليه خلال بث مباشر من دبي، يوم الأحد.

كان دورون هيرمان، مراسل القناة 13 العامة، يجري مداخلة هاتفية مع المحطة خلال تقريره الإخباري من دبي، الأحد.

وبعد ثوان عدة تعرض المراسل للإغماء على ما يبدو.

في وقت قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن هيرمان قد تعافى وعاد إلى العمل.

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ومساء الأحد، نشر هيرمان مقطع فيديو في حسابه عبر تويتر، تحدث خلاله عن حالته.

وقال هيرمان: "كان هناك خلل بسيط في البث، لكن كل شيء كان على ما يرام.. لم يحدث شيء.. فقدت السيطرة مؤقتًا. لا تزال (الحرارة) 50 درجة مئوية. لا داعي للقلق". وأضاف: "غدًا يوم جديد. عمل كثير. سأنام جيدًا".

ويأتي ظهور هيرمان من دبي، بعد أيام من الإعلان عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بينهما.