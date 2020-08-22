ناسا: كويكب سيمر قرب الأرض قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية

(CNN)-- سيقترب كويكب من كوكب الأرض في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وفقًا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث، التابع لوكالة ناسا.

تم التعرف على الكائن لأول مرة من مرصد بالومار في مقاطعة سان دييغو في نوفمبر تشرين الثاني 2018، وفقًا لبيانات ناسا.

من المتوقع أن يقترب الكويكب، المُسمى 2018VP1، من الأرض في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحسب بيانات وكالة ناسا.

وتُظهر البيانات أن الجسم سيقترب من غلافنا الجوي، لكن احتمال تأثيره على الأرض يبلغ 0.41٪.

يبلغ قطره 0.002 كيلومتر أو حوالي 6.5 قدم، وفقًا لبيانات ناسا.

وحسب البيانات، فإن عدد الاصطدامات المُحتملة للكويكب ربما تكون ثلاثة، مع وجود "فرصة بنسبة 99.59٪ في أن يخطئ الكويكب الأرض".

وتواصلت CNN مع وكالة ناسا للحصول على أي معلومات إضافية أو محدثة، ولكنها لم تحصل على رد بعد.