(CNN)-- قال مصدر مقرب من عائلة مقدم البرامج الحوارية ذائع الصيت، لاري كينغ، لـCNN، إن 2 من أبنائه قد توفيا في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا، كفارق زمني بين توقيت وفاة الاثنين.

وقال المصدر إن نجل كينغ (آندي )، 65 عامًا، توفي بشكل غير متوقع في الأسبوع الأخير من يوليو تموز، ثم توفيت ابنته شايا، 52 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولم تكن التفاصيل الإضافية متاحة على الفور.

وكلا الطفلان نتجا من زواج كينغ من ألين أتكينز، التي تزوجها في 1961، وتزوجها مرة أخرى في 1967. وتطلقا للمرة الثانية والأخيرة في 1971.

وشارك كينغ وشايا أيضًا في تأليف كتاب للأطفال بعنوان "Daddy Day ، Daughter Day" في 1997، حيث يسردا تجربتهما مع الطلاق.

وتوفيت أتكينز بسلام في 2017، وحينها غرد كينغ عن ذلك وقتها.

وكينغ هو أيضًا أب لثلاثة أطفال من زيجات سابقة، لاري جونيور وكيلي وكانون، وهو أب للطفلين، تشانس وداني ساوثويك. وانفصل عن زوجته الأخيرة شون ساوثويك في 2019.

وذكرت CNN في وقت سابق أن كينغ، 86 عامًا، خضع لعملية قلب في 2019 بعد تعرضه لألم في الصدر.

وتستضيف قناة Ora TV حاليًا برنامج "Larry King Now"، حيث أجرى مقابلات مع المشاهير وزعماء العالم ونجوم الإنترنت.

وفي الفترة من 1985 إلى 2010، استضافت CNN برنامج كينغ "Larry King Live".

وحصل كينغ على جائزة إيمي للأخبار والوثائقيات مرتين، وحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في 2011.

ورفض كينغ طلب CNN للتعليق في هذا الوقت، عبر المتحدث باسم قناة Ora TV.