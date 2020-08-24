الفتى الراقص حافيًا تحت المطر يحصل على منحة أمريكية للباليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصل فتى نيجيري على منحة دراسية كاملة لدراسة الباليه من قبل مدرسة مسرح الباليه الأمريكي في نيويورك، بعد انتشار مقطع له وهو يؤدي حركات إيقاعية تحت المطر.
أنتوي مادو، 11 عامًا، ظهر في فيديو مدته 45 ثانية وهو يرقص تحت المطر وهو حافي القدمين، في وقت انتشار الفيديو بشكل فيروسي عبر الشبكات الاجتماعية، وسط إشادة بإصراره وشغفه.
وعندما رأت سينثيا هارفي، وهي راقصة سابقة بمدرسة مسرح الباليه الأمريكي، ظلت لمدة يوم تحاول الوصول إلى الفتى.
وتعمل هارفي حاليًا مديرة المدرسة التي تعد إحدى مدارس الباليه الأكثر تميزًا في أمريكا.
وقالت المدرسة، في حسابها في انستغرام، لدى تعليقها على فيديو رقص الفتى: "أنتوني، أنت مصدر إلهام للرقص لنا جميعًا! شكرًا لوسائل التواصل الاجتماعي لربطنا بك! بعد مشاهدة هذا الفيديو".
وأضافت المدرسة: "اتصلت سينثيا هارفي بمدرسة أنتوني في نيجيريا (leap of dance academy) وعرضت على أنتوني منحة دراسية كاملة إلى ورشة عمل الرقص الصيفية الافتراضية لمسرح الباليه الأمريكي".
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Anthony you are a dancing inspiration to us all! ✨ Bless social media for connecting us to you! After seeing this video, Cynthia Harvey (@cyn_dicate) of @abtschool contacted Anthony’s school in Nigeria, @leapofdanceacademy and offered Anthony a full-scholarship to ABT’s virtual Young Dancer Summer Workshop. As well as covering the costs of WiFi! Anthony started class yesterday! Read the full article at the link in bio! 💕
كما أعلنت المدرسة تحمَلها تكاليف تغطية اتصاله بشبكة الإنترنت، ليمكنه الحصول على دروس الباليه.
وفي العام المقبل، سيتدرب أنتوني على الباليه في الولايات المتحدة الأمريكية عبر منحة من مدرسة Ballet Beyond Borders، في مقاطعة ميسولا بولاية مونتانا.
كما تفاعلت الممثلة فيولا دافيز مع الفيديو، قائلة: "يذكرني بجمال شعبي، رغم العقبات الوحشية" التي تواجهنا.
Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love....despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ https://t.co/LNyWD2ZoU0