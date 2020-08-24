الفتى الراقص حافيًا تحت المطر يحصل على منحة أمريكية للباليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصل فتى نيجيري على منحة دراسية كاملة لدراسة الباليه من قبل مدرسة مسرح الباليه الأمريكي في نيويورك، بعد انتشار مقطع له وهو يؤدي حركات إيقاعية تحت المطر.

أنتوي مادو، 11 عامًا، ظهر في فيديو مدته 45 ثانية وهو يرقص تحت المطر وهو حافي القدمين، في وقت انتشار الفيديو بشكل فيروسي عبر الشبكات الاجتماعية، وسط إشادة بإصراره وشغفه.

وعندما رأت سينثيا هارفي، وهي راقصة سابقة بمدرسة مسرح الباليه الأمريكي، ظلت لمدة يوم تحاول الوصول إلى الفتى.

وتعمل هارفي حاليًا مديرة المدرسة التي تعد إحدى مدارس الباليه الأكثر تميزًا في أمريكا.

وقالت المدرسة، في حسابها في انستغرام، لدى تعليقها على فيديو رقص الفتى: "أنتوني، أنت مصدر إلهام للرقص لنا جميعًا! شكرًا لوسائل التواصل الاجتماعي لربطنا بك! بعد مشاهدة هذا الفيديو".

وأضافت المدرسة: "اتصلت سينثيا هارفي بمدرسة أنتوني في نيجيريا (leap of dance academy) وعرضت على أنتوني منحة دراسية كاملة إلى ورشة عمل الرقص الصيفية الافتراضية لمسرح الباليه الأمريكي".

كما أعلنت المدرسة تحمَلها تكاليف تغطية اتصاله بشبكة الإنترنت، ليمكنه الحصول على دروس الباليه.

وفي العام المقبل، سيتدرب أنتوني على الباليه في الولايات المتحدة الأمريكية عبر منحة من مدرسة Ballet Beyond Borders، في مقاطعة ميسولا بولاية مونتانا.

كما تفاعلت الممثلة فيولا دافيز مع الفيديو، قائلة: "يذكرني بجمال شعبي، رغم العقبات الوحشية" التي تواجهنا.