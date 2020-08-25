(CNN)-- قالت إدارة الإطفاء في مدينة ساوثفيلد بولاية ميتشغن الأمريكية، الإثنين، إن امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، أُعلنت وفاتها عُثر عليها وهي تتنفس بعد نقلها إلى مكان تجهيزها للدفن في ديترويت.

وقال بيل مولان، المتحدث باسم مقاطعة أوكلاند لـCNN، إن المرأة التي عثر عليها مُسعفو إدارة الإطفاء في ساوثفيلد لا تتنفس في منزل، يوم الأحد.

وقالت مدينة ساوثفيلد، في بيان: "أعلن طبيب قسم الطوارئ المحلي وفاة المريضة بناءً على المعلومات الطبية التي قدمتها إدارة الإطفاء بساوثفيلد في مكان الحادث".

وأضاف بيان المدينة أن إدارة شرطة ساوثفيلد اتصلت بعد ذلك بمكتب الفاحصين الطبيين في مقاطعة أوكلاند لمشاركة النتائج والحصول على إذن من طبيب شرعي أثناء الخدمة للسماح بوصول الجثة للعائلة لإجراء ترتيبات الدفن في المقبرة.

"لقد تلقينا مكالمة لإحضار امرأة متوفاة في ساوثفيلد"، قالت مؤسسة جيمس إتش كول للجنازات، في بيان، مُوضحة: "بعد الحصول على تصريح من مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة أوكلاند، تم نقلها إلى مكان تجهيزها للدفن الخاص بنا".

وأشارت المؤسسة إلى أنه بمجرد وصول الجثة، تلقاها موظفوها الذين أكدوا أنها تتنفس واتصلوا بخدمات الطوارئ الطبية.

في حين قال المحامي جيفري فيغر، الذي عينته عائلة المرأة، وفقا إلى WXYZ التابعة لـCNN: "لقد كانوا على وشك تحنيطها أو تكفينها، وهو الأمر الأكثر رعبا لو لم تكن عيناها مفتوحتان. كانوا سيبدأون في تجفيف دمها".

وقالت مدينة ساوثفيلد إن إدارات الإطفاء والشرطة لديها "اتبعت جميع بروتوكولات وإجراءات المدينة والمقاطعة والدولة المناسبة في هذه الحالة. تجري مدينة ساوثفيلد حاليًا تحقيقًا داخليًا شاملاً، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الطبية في مقاطعة أوكلاند، التي ستبلغ نتائجها إلى مكتب ولاية ميشيغن لخدمات الطوارئ الطبية والصدمات والاستعداد".

وقال فيغر: "من أسوأ كوابيس الناس أن يتخيلوا وجود سيارة إسعاف يتم الاتصال بها، وبدلاً من ذلك، يرسلونك إلى مؤسسة تجهيز للدفن في حقيبة جثث. رأوها حية وعيناها مفتوحتان".

وتواصلت CNN مع مكتب المحامي للحصول على تعليقه وتفاصيل حول هوية وحالة المرأة، بعد أن تقرر أنها على قيد الحياة.