دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توجه الفنّان المصري محمد رمضان بالشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد حصوله على الإقامة الذهبية في دبي، التي يتواجد فيها حالياً لتصوير أحدث أغانيه "ياحبيبي"، بالشراكة مع مغني الراب الفرنسي الشهير Maître Gims.

ونشر رمضان صورة تأشيرة "الإقامة الطويلة" التي حصل عليها، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بـ "أجمل هدية"، معرباً عن امتنانه لحاكم، وحكومة دبي، ودولة الإمارات، وشعبها.

وكان الفنّان المصري قد توجه مع عائلته إلى دبي، أواخر شهر آب/ أغسطس الفائت، لتصوير أحدث أغانيه "ياحبيبي" مع مغني الراب الفرنسي Maître Gims، التي أعلن عنها قبل فترة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وظهر رمضان بملابس غريبة، في كواليس تصوير الأغنية، بحسب ما أظهرت الصور التي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد رمضان، تصوير مسلسله الجديد "موسى" لموسم دراما رمضان 2021، خلال شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامه.

ويعود الفنّان المصري المثير للجدل من خلال هذا المسلسل، إلى بيئة "الصعيد"، وذلك بعد إخفاقه بالمضي قدماً في استكمال مشروع "الإمبراطور"، الذي أراد من خلاله تجسيد شخصية النجم الراحل أحمد زكي، وأعلن تأجيله لحين "حل الخلافات مع الورثة".