دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعترض الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على تقرير لقناة "MBC 4" ذكر اسم رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قبل اسمه، أثناء استعراض الشعراء الذين كتبوا أغاني ألبوم الفنانة المصرية، أنغام.

وأعاد بن مساعد نشر التقرير عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلق عليه قائلا: "الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 : أنزلوا الناس منازلهم ( شعرًا )على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للأسامي لا تصح لا شعرًا ولا سنًّا "، على حد تعبيره.

وأضاف الأمير السعودي قائلا في التغريدة نفسها: "ولو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره.."، على حد تعبيره.

https://t.co/L6FSMwOj26 الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 : أنزلوا الناس منازلهم ( شعرًا )على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للأسامي لا تصح لاشعرًا ولا سنًّا .. ولو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره..

من جانبه، اتفق آل الشيخ مع وجهة نظر بن مساعد، إذ علق بتغريدة قال فيها: "تقرير سيء معك حق يا أمير"، ليرد عليه الثاني قائلا: " لا يستغرب رقيك حفظك الله وأسعدك"، على حد قوله.

لايستغرب رقيك حفظك الله وأسعدك https://t.co/itNlemGEPv

وتضمن التقرير ذكرا لأسماء الشعراء الخليجيين الذين كتبوا أغاني ألبوم، وجاء اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن أولا ثم ذُكر اسم تركي آل الشيخ ومن بعده الأمير عبدالرحمن بن مساعد.