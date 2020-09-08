فنّانون يتضامنون مع "حرائق سوريا" و"تويتر" يشتعل بالحزن والغضب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب العديد من نجوم الفن في العالم العربي، عن تضامنهم مع السوريين، بسبب موجة الحرائق الضخمة، التي التهمت مساحاتٍ واسعة من الغابات والأراضي الزراعية في المناطق الجبلية المحاذية للساحل السوري، على مدى الأيام القليلة الماضية.

وعلت أصوات الفنّانين بالدعاء للشعب السوري، تحت وسم "حرائق سوريا"، الذي تصدر قائمة المواضيع الرائجة، على موقع "تويتر" في العديد من البلدان العربية، خلال اليومين الماضيين.

اللهم اجعل النار برداً وسلاماً كما جعلتها بردا وسلاماً على سيدنا ابراهيم اللهم إنا نستودعك سوريا الحبيبه فأحفظها يارب واحميهم 🙏🏻😭 #سوريا_تحترق #سوريا https://t.co/SyxMq0QjZU

يا رب رحمتك وسترك الله يحمي سوريا وشعبها.. ويلطف فينا بهالسنة الصعبة على الجميع اسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب الناس اذهب البأس عن سوريا وارضها وخيراتها وغاباتها وشعبها الطيب الصابر المحتسب الصامد يارب العالمين #حرائق_سوريا #أنقذوا_سوريا #سوريا https://t.co/OuxbyScYKx

وحمل تضامن الفنّانين اللبنانيين، بعداً مؤثراً على نحو خاص، لما تتشاركه سوريا ولبنان من امتدادٍ جغرافي، ومآسٍ كبيرة شهدها البلدان خلال الفترة الأخيرة، ربما لخصته الفنّانة اللبنانية سيرين عبد النور بالقول: "يوم عنا ويوم عندكن وصلواتنا بتجمعنا الله يحمينا." وشاركت إليسا تغريدة سيرين للتعبير عن تضامنها.

سوريا الحبيبي الله حاميكي انتي قوية قدام كل المصائب، يوم عنا ويوم عندكن وصلواتنا بتجمعنا الله يحمينا 🙏🤍 #سوريا #حرائق_سوريا https://t.co/ocoEShUdpN

God bless #syria 😪 https://t.co/wVzLDmLi7J

بينما عبرّت هيفاء وهبي عن حزنها على السوريين، قائلةً: " حرام الي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا!"

الله يحمي #سوريا وشعبها من كل شر وتنطفي الحرائق بسرعة ما بدنا يا رب نسمع عن ضحايا حرام الي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا! 🙏🏻 الكوارث كتيرة ووجع الشعوب العربية واحد #سوريا_تحترق

وكانت الفنّانة سلاف فواخرجي، من أوائل الفنّانين الذين عبرّوا عن حزنهم، لما يحدث، لـ "غابات سوريا وأشجارها وخيراتها ..."

غابات سوريا وأشجارها وخيراتها ... الله يتلطف فيهم وبأهالينا بكل مكان 🙏🏻 https://t.co/vEqeuiiXer

وشاركت الفنّانة السورية سلافة معمار، مقطع فيديو للحرائق، معبرّة عن شعور لا يوصف من "العجز والحزن والأسف."

الحرائق مستمرة وشعور العجز والحزن والأسف مستمر ولايمكن وصفه ... الله يحمينا ويساعدنا 🙏 #حرائق_سوريا #سهل_الغاب_يحترق #سلافة_معمار https://t.co/PJssAUnWFd

واعتبرت الفنّانة السورية المقيمة في مصر كندة علوش، أن ما يحدث في "سوريا والسودان والعراق... كثير"، ووصفت حرائق بلادها بالحدث المأساوي، قائلةً: "برداً وسلاماً يا بلدي."

برداً وسلاماً يابلدي منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي كنت برفض قول انو هالسنة صعبة برغم كل الظروف المأساوية الي عم تتوالى حاسة انو واجبنا نضل نتفائل بالخير بس الي صار كتير سوريا ولبنان والسودان والعراق.. الله يحمي كل البلاد والناس ويزيح الغمة عن الجميع 🙏🏻 #حرائق_سوريا https://t.co/QOYrazHkTB

وتساءلت الفنّانة السورية ديمة قندلفت: "إلى متى... إلى متى ...ستنزف تلك الأرض فينا..!؟

جبالنا، سهولنا وأشجارنا تصرخ..! أنهكتنا الحروب ، أتعبنا هذيان الطبيعة و ضاقت بالأرواح أجسادنا ... #سوريون فإلى متى؟ إلى متى ...ستنزف تلك الأرض فينا..!؟ #سوريا_تحترق #صلنفة #الغاب #اللاذقية #طرطوس #حمص #سوريا #ديمة_قندلفت

وشاركت الفنّانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، صورةً لحرائق سوريا من حساب مواطنها الفنّان مكسيم خليل على "انستغرام"، وعلقتّ عليها قائلةً: "وطني لمّ يعد لأوجاع جديدة في كيانه مكان.. قلبي كهذه النّار يحترق على أطفال وطني وأهلي وأحبّتي وجيراني ومستقرّ والدي .."

أما الإعلامية السورية زينة يازجي، وزوجة الفنّان عابد فهد، فرفعت الصوت عالياً، في وجه "كل مسؤول في سوريا"، قائلةً: "اذا كنتم قادرين على إطفاء الحريق، فافعلوا، واذا كنتم عاجزين فاطلبوا المساعدة، واذا لم يكن لديكم من يساعدكم فأعيدوا النظر... لا تقفوا حاجزا بين محبة العالم للسوريين ولسورية، تسلموا القيادة أو التحقوا بها، لكن لا تقفوا في الوسط معرقلين."