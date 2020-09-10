لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريج، التي دامت مسيرتها الفنية لعقود من الزمن، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وقال وكيل أعمالها سيمون بيريسفورد في بيان: "نعلن بحزن شديد أن السيدة ديانا ريج توفيت بسلام في وقت مبكر من صباح اليوم... كانت في المنزل مع أسرتها التي طلبت الخصوصية في هذا الوقت الصعب".

وقالت ابنتها راشيل ستيرلينغ إن والدتها ماتت بسلام أثناء نومها بعد أن تم تشخيص إصابتها بالسرطان في مارس أذار الماضي، وفقًا لموقع PA. وقالت ستيرلنغ: "سأفتقدها أكثر من الكلمات".

وتواصلت CNN بممثليها من أجل الحصول على تعليق.

وريج، التي فازت بجائزة إيمي عام 1997 عن أدائها دور السيدة دانفرز في فيلم "ريبيكا" وجائزة توني عن دورها في دور البطولة في "ميديا"، كانت أيضًا فتاة جيمس بوند في فيلم "On Her Majesty's Secret Service" في 1969.

وفي الآونة الأخيرة، اكتسبت ريج شهرة مع جيل جديد من المعجبين، لا سيما مع دور "ليدي أولينا تيريل" في مسلسل جيم في ثرونز أو لعبة العروش، لكن ربما كان الجزء الأكثر تميزًا لها هو العميلة السرية إيما بيل في مسلسل الجاسوسية "The Avengers".

وتم ترشيح ريج مرتين لجائزة إيمي عن الفترة التي قضتها من 1965 إلى 1968، وهي تلعب دور جاسوسة.

وفازت ريج بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) في عام 2000، جنبًا إلى جنب مع نجوم المسلسل.

كما فازت ريج أيضًا بجائزة بافتا في 1990 عن دورها في المسلسل التلفزيوني "Mother Love".

وتعد واحدة من أكثر نجمات أفلام جيمس بوند شهرة في كل العصور.. وهي المرأة الوحيدة التي لعبت دور زوجة أحد أبطال سلسلة أفلام جيمس بوند (جورج لازينبي)، في فيلم "On Her Majesty's Secret Service" المنتج في 1969.