كاتب مصري: حسني مبارك تتدخل لمنح محمود عبدالعزيز دور رأفت الهجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الكاتب المصري، طاهر البهي، في مقطع مصور نشره عبر قناته على موقع "يوتيوب" إن الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، تدخل لمنح الممثل الراحل، محمود عبدالعزيز، دور "رأفت الهجان".

وذكر البهي في حديثه أن الدور كان قد مُنح لممثل آخر، رغم أن عبدالعزيز كان قد عقد اتفاقا على أدائه، ما أدى إلى حزن الممثل المصري الشهير ودفعه إلى لبس "زي سعودي" واستقبال مبارك أثناء إحدى زيارته للمملكة، حيث كان الأول يؤدي مناسك العمرة.

وأضاف الكاتب المصري أن عبدالعزيز عبر عن حزنه للرئيس المصري آنذاك بسبب منح الدور لفنان آخر، ما جعل مبارك يتدخل ليعود الدور إلى محمود عبدالعزيز، على حد قوله.

واستعرض البهي، وهو مؤلف كتب عدة أشهرها كتاب "الفنانون والمخابرات"، عددا من المواقف التي جمعته بعبدالعزيز، وأشار إلى أن الممثل كان "خفيف الظل" و"حاضر البديهة"، على حد تعبيره.

يذكر أن مسلسل "رأفت الهجان" أُنتج عام 1987 وتروي أحداثه قصة جاسوس مصري في إسرائيل، ونال شهرة واسعة على مستوى الدول العربية كافة والمجتمع المصري على وجه الخصوص آنذاك.