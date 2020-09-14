ناصر القصبي يطالب بالتدخل لإنقاذ الفنان خالد سامي: "سيموت بين أيدينا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ناشد الفنّان ناصر القصبي، وزير الصحة السعودي بسرعة التدخل لعلاج مواطنه وزميله خالد سامي: "الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض، ويصارع المرض منذ أكثر من سنه وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة.."، حسب قوله.

وأكدّ القصبي في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنّ هذا رأي الفريق الطبي الذي وجه بـ "إجراء عمليه زراعه الكبد الآن وعلى وجه السرعة، وإلا سيموت بين أيدينا." على حد قوله.

الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنه وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعه وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعه بسرعه التدخل مشكوراً وهذا رأي الفريق الطبي لأجراء عمليه زراعه الكبد الآن و على وجه السرعه والإ سيموت بين أيدينا https://t.co/7ORqiSjctL

وأعرب العديد من المتابعين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قلقهم على صحة الفنّان السعودي خالد سامي، الذي نقل مؤخراً إلى العناية المركزة، في أحد مشافي العاصمة الرياض، بسبب تفاقم حالة الفشل الكلوي التي يعانيها، بعد إصابته قبل فترة بـ "تليف الكبد".

وكشف الفنّان فهد العبد الله في وقتٍ سابق لبرنامج "تريندينغ"، التطورات المؤسفة التي تشهدها الحالة الصحية لزميله خالد سامي، الذي يبحث عن متبرعين لزرع الكبد والكلى، وما زاد الوضع سوءاً أن العمليات متوقفة في المشافي منذ فترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، ليس في السعودية فقط، بل في جميع دول العالم.

وكان من المقرر أن يسافر الفنّان خالد سامي للعلاج في الصين "بناءً على توجيهات من الديوان الملكي السعودي"، أواخر العام الماضي، بحسب ما كشفت زوجته في تصريحاتٍ صحافية سابقة، لكن انتشار جائحة كورونا أوقف حركة السفر، وأخر علاج سامي، الذي أخدت صحته تتفاقم على نحوٍ مقلق منذ شهر رمضان الفائت.

وتعود بدايات خالد سامي الفنّية إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وفي رصيده كممثل ومؤلف العديد من المسرحيات، والأعمال التلفزيونية، بينها مسلسلات مصرية، وشارك بعدة أجزاء من سلسلة "طاش ما طاش" السعودية الشهيرة، وقدّم أحدث أدواره في الجزء الثامن من "ِشباب البومب" سنة 2019.