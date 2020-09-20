غوغل يحتفي بـ"ماما لبنى".. من هي نتيلة راشد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفى محرك البحث العالمي "غوغل"، الأحد، عبر رسمة شعاره، برائدة أدب الأطفال الكاتبة الصحفية المصرية الراحلة نتيلة إبراهيم راشد الشهيرة بـ"ماما لبنى"، بمناسبة ذكرى عيد ميلادها.

وكرست راشد حياتها لخلق وترويج أدب الأطفال، وشاركت في تأسيس مجلة الأطفال الشهيرة "سمير" عام 1956، وتولت رئاسة تحريرها منذ 1966 حتى 2002، وألفت وترجمت العديد من الأعمال الأدبية للأطفال، على مر العقود إلى أن وافتها المنية عام 2012.

وأشار موقع "غوغل" إلى أن ماما لبنى كانت تتطلع، من خلال كتبها وقصصها القصيرة، إلى إبراز التقاليد الأدبية المصرية القديمة مع عرض التراث الثقافي الغني للحياة المعاصرة في مصر.

وولدت ماما لبنى في عام 1934 في القاهرة. وتابعت الدراسة في جامعة القاهرة، حيث كتبت أولى قصصها للأطفال. وطوال حياتها المهنية، كتبت وترجمت عددا كبيرا من قصص الأطفال، وتعاونت مع قائمة متنوعة من مجلات الشباب العربية، والبرامج التلفزيونية، والبرامج الإذاعية.

وحصلت ماما لبنى على العديد من الجوائز تكريما لإسهاماتها في الأدب والمجتمع المصري، منها وسام مجلس جائزة الدولة في أدب الأطفال ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ووسام وزارة الثقافة عام.