رقصة من فيفي عبدو.. هكذا هنأ فنانون عرب السعودية باليوم الوطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ عدد من الفنانين العرب السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90، بطرق مختلفة وكان من بينهم الفنانة المصرية، فيفي عبدو، ونظريتها اللبنانية إليسا.

ونشرت عبدو مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام وهي ترقص على أفنية للفنان السعودي محمد عبده، وكتبت في المنشور: "تحياتي للسعودية الأغنية دي اغنية ايوه للفنان محمد عبده بحبكم"، على حد تعبيرها.

من جانبها، كتبت الفنانة اللبنانية، إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم. شكراً لوقوفكم دايماً مع لبنان في كل الظروف!"، على حد تعبيرها.

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم. شكراً لوقوفكم دايماً مع #لبنان في كل الظروف! #اليوم_الوطني_السعودي_90 #همة_حتى_القمة #سارعي

وهنأت الفنانة التونسية، لطيفة التونسية، السعودية باليوم الوطني قائلة: "كل عام والمملكه العربيه السعوديه أرض الحرمين قيادةً وشعباً بألف خير وامان"، حسب قولها.

كل عام والمملكه العربيه السعوديه أرض الحرمين قيادةً وشعباً بألف خير وامان #اليوم_الوطني_السعودي #السعودية https://t.co/OOhbqFoDmm

من جهتها، غردت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الرسمية بهذه المناسبة قائلة: "كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ90 وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير"، حسب قولها.