دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجاوب العديد من مشاهير الفن في العالم العربي، مع تحدي صور الطفولة، الذي يشهد تفاعلاً متزايداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت صورتا أحمد حلمي وليلى علوي نسبة كبيرة من التداول، وسط إعجاب المتابعين.

ونشر نجم الكوميديا المصري أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، صورة من طفولته جمعته بوالديه، علقّ عليها قائلاً: "أيام ما كنّا على الحجر".

كما تدوال العديد من المتابعين الصورة التي نشرتها ليلي علوي، عبر حسابها الرسمي على انستغرام، من طفولتها بالأبيض والأسود، وعلقّ معجبو الفنّانة المصرية بالقول: "مراحل اكتمال القمر."

أما الفنّان الكوميدي المصري مصطفى خاطر، فركّز في صورته من أيام الطفولة، على "البيجامة" التي قال إنه يرتديها لحد الآن.

واستعادت الفنّانة المصرية دينا فؤاد، مقطعاً من إحدى أشهر أغنيات المطربة الراحلة وردة "وعملت إيه فينا السنين"، للتعليق على صورةٍ نشرتها من طفولتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"

وعملت إيه فينا السنين ؟ #childhood_photo_challenge #dina_fouad https://t.co/8O7OWsII0a

وقام العديد من المعجبين، بنشر صور طفولة فنّانينهم المفضلين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كأحمد عز، ولطيفة التونسية، ومحمد حماقي، ودنيا سمير غانم، ومي كساب، ومحمد عادل.

كما استعادت إحدى المنصات الترفيهية المصرية على انستغرام، صور طفولة الفنّانين: آسر ياسين، إياد نصار، شيرين عبد الوهاب، روبي، منى زكي، نيللي كريم ومحمد هنيدي.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.