سارة العنزي.. سعودية من أوائل سائقات الإسعاف تروي قصتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روت السعودية سارة العنزي، قصة التحاقها للعمل ضمن فوج من أوائل الفتيات سائقات سيارات الإسعاف في المملكة، حسب فيديو نشرته إدارة التواصل الحكومي في حسابها عبر تويتر.

وتحدثت سارة العنزي، التي تعمل في مدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة الرياض، عن الصعوبات الشخصية التي واجهتها، وكيف تغلبت عليها، وكيف تبدو أجواء العمل في الخطوط الأمامية في غضون جائحة فيروس كورونا.

وتطرقت إلى طبيعة عملها غير المعتاد بالنسبة للفتيات، مُتسائلة "كيف بنت تسوق سيارة إسعاف؟ كيف المنشأة تتقبل وجود مٌسعفة ميدانية؟"، لافتة إلى الفرصة التي منحتها إياها مدينة الملك فهد الطبية.

وقالت سارة العنزي إن والدها كان يدعمها ويطلق عليها لقب "دكتورة البيت"، لكونها كانت منذ صغرها بمداوة من يصاب بجروح.

وحول بدايات ظهور فيروس كورونا في السعودية، قالت إنها "كانت صعبة جدًا، بالنسبة لنا كخط دفاع أول، لأن احنا أول من يواجه المريض، ولا توجد طريقة انتقال واضحة".

وأشارت سارة إلى أن "أول حالة إسعافية قامت بنقلها كانت لمريض نُقلته من مطار الملك خالد إلى مستشفى الدرعية".

واختتمت حديثها، قائلة: "حلو إني أضع رأسي على المخدة وأعرف أنني كنت سببًا بعد الله في إنقاذ روح".