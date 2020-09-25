فيديو أظهر مُصورًا يوجه مقاتلات سعودية في الجو يحصد 3 ملايين مشاهدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو أظهر مُصورًا لدى توجيهه مقاتلات سعودية خلال تحليقها على ارتفاعات عالية في الجو، تفاعلا لافتا عبر الشبكات الاجتماعية.

حسب مقطع الفيديو، كان المصور أحمد حاضر يجلس في داخل طائرة نقل عسكرية عندما كان يوجه بيديه مقاتلات سعودية من طرازات اف 15 وتايفون وتورنادو، لتأكد شكلا مميزًا بشكل دقيق، حتى يتسنى له التقاط اللقطة المناسبة.

ما حدث كان جزءً من جلسة تصوير، ضمن استعدادات اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية (24 سبتمبر أيلول).

وحصد الفيديو، البالغة مدته 33 ثانية، قرابة 3.5 ملايين مشاهدة، منذ أن نشره حساب في موقع تويتر يوم الأربعاء.

F-15, Typhoon, and Tornado. https://t.co/J8ItZAANfH

ونال مقطع الفيديو المتداول إعجاب مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك، وكتب تعليقا عليه: "الطائرات رائعة جدًا".

@TechAmazing @UniverCurious Jets are so cool

في حين كان الصحفي السعودي عناد العتيبي، من أوائل من نشروا المقطع، الثلاثاء الماضي. كما نشر عناد مقطعًا إضافيًا للحظة التقاط المصور أحمد حاضر صورًا خلال استعراض المقاتلات السعودية.