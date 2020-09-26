دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فارق الممثل المصري المنتصر بالله الحياة، السبت، في أحد مستشفيات الإسكندرية، عن عمرٍ يناهز 70 عامًا، حسبما أكدّت الخبر نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابها في فيسبوك، وسيشيع جثمان الفنّان الراحل إلى مثواه الأخير بالقاهرة، صباح غدٍ الأحد.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، الفنّان الراحل، في بيان عبر نُشر عبر صفحة الوزارة بفيسبوك، قائلةً: "تميز بأسلوب خاص في الأداء، وتفوق في التعبير عن طبيعة الشخصيات التي جسدها...، ومثل كلمة السر في نجاح كل الأعمال التي شارك بها".

ووصف الفنّان المصري محمد صبحي، المنتصر بالله بـ"الحبيب، وصديق الكفاح"، مٌضيفا: "لقد أثبت أنك فنان مختلف عن كل من حولك.. ستظل في ذاكرة جمهورك المصري والعربي خفة الظل العالية".

ومثله، كتب الفنّان صلاح عبد الله، عبر حسابه في تويتر، أنه بدا حائراً بين الضحك والبكاء منذ سماعه لخبر وفاة صديقه المنتصر بالله، مُعترفاً بتقصيره في السؤال عنه.

#المنتصر_بالله لما وصلني خبر وفاتك كان قدامي حاجة من إتنين ياأعيط ياأضحك ولو عيطت ياعلى رحيلك ياحبيبي ياعلى تقصيرنا في حقك الفترة الأخيرة ولوضحكت ياعلى حالنا ياعلى أحلى ذكرياتنا ودلوقتي دموعي بتدعيلك ربنا يرحمك ويصبر قلب العزيزة مراتك والغالين بناتك ياأحلى مونتي في حياتنا🙏 https://t.co/e4pHXA5GEv

وبدأ المنتصر بالله مشواره الفني مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" مطلع سبعينيات القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من حصوله على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية في 1969، كما حاز درجة الماجستير في التخصص ذاته في 1977.

وفي رصيد الفنان الراحل قرابة 200 عمل، تنوعت بين المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، كان قد قدمها على مدى 40 عامًا.

وأصيب المنتصر بالله بجلطةٍ في المخ في 2008، أبعدته عن الفن خلال السنوات الأخيرة من حياته، ليكون آخر أدواره في مسلسل "الصيف الماضي" 2010، بعد تحسنٍ جزئي بصحته، قبل أن يداهمه المرض مجددًا.

من المسرحيات الشهيرة التي قدم فيها أدوارًا لا تنسى: "شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، بداية ونهاية، ليلة من ألف ليلة".

كما أدى أدوارًا سينمائية، في أفلام احتلت مكانة مرموقة في ذاكرة السينما المصرية، مثل: "ضد الحكومة، المواطن مصري، سواق الأوتوبيس، فيفا زلاطا".

ومن أبرز الأعمال التلفزيونية التي شارك بها: "أرابيسك، شارع المواردي، أنا وأنت وبابا في المشمش"، وفوازير "عالم ورق، فطوطة".

ويُحكى أنّ الفنّان المنتصر بالله كانت تجمعه علاقة خاصة بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك، حتى كان يلقب بـ"مضحكاتي مبارك"، الأمر الذي علق عليه في حوارٍ صحفي، قائلاً: "كانت تتم دعوتي في بعض المناسبات العائلية الخاصة بالرئيس السابق مبارك، وتحديدًا في عيد ميلاده ولم أكن وحدي في هذه المناسبات العائلية، فقد كان هناك عدد من الشخصيات من دفعته في القوات الجوية وبعض الوزراء المقربين للعائلة، لكني كنت بالفعل الوحيد من الوسط الفني وهذه الدعوات كانت قائمة على علاقة ود واحترام ليس أكثر".

وتقدّم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، عبر حسابه الرسمي في تويتر، بالعزاء لأسرة الفنّان الراحل المنتصر بالله.

البقاء لله نتقدم بخالص العزاء و المواساة الى أسرة الفنان القدير المنتصر بالله ، إنا لله وإنا إليه راجعون . https://t.co/FOszkvWqEt

كما أعرب العديد من الفنّانين المصريين والعرب عن حزنهم لرحيله عبر حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي.

البقاء لله في المنتصر بالله .. ربنا يرحمك يارب https://t.co/WeV2fDWxuK

الرحمة والسلام لروحه الجميلة الفنان #المنتصر_بالله العزاء والصبر لعائلته ولأصدقائه ولمحبيه 🙏🏻 #مصر #سلاف_فواخرجي https://t.co/LROuNjo2Gp

رحمة الله على الفنان الكبير المنتصر بالله #المنتصر_بالله https://t.co/4NM8kGVHPp