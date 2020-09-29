دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "الله يرحمك يا يبا"، "رحل عنّا نور بلدنا"، "كنت نعم الأب لنا يا أمير الإنسانية"...، هكذا عبّر الفنّانون الكويتيون عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لرحيل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بينما توجه نجوم الفن في العالم العربي بالعزاء للشعب الكويتي بوفاة "أمير الإنسانية".

الله يرحمك يا يبا ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح https://t.co/CDSjpPDSuh

إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم رحل عنا نور بلدنا وأميرنا وأبونا عظم الله أجركم ياأهلي أهل الكويت الله يرحمه ويوسع منازله ويغفرله وسيظل الشيخ صباح في قلوبنا دايما الله يرحمك ويغفرلك ياحبيبنا 💔 https://t.co/0Jv209qewj

اللهم ارحم عبدك صباح الأحمد واغفـر له وارحمه و اعفُ عنه واكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة واسكنه جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين https://t.co/PckBZeu6Bu

وعزّت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الشعب الكويتي قائلة: "حين يتألم قلب الكويت قلب لبنان يبكي...أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح فقدته الإنسانية وكل العالم العربي...مصاب الكويت مصابنا."

حين يتألم قلب الكويت قلب لبنان يبكي. أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح فقدته الإنسانية وكل العالم العربي. مصاب الكويت مصابنا. رحم الله سمو أمير الكويت وأسكنه فسيح جنّاته ولأهلنا في الكويت الشقيق الصبر وحسن العزاء. حفظ الله #الكويت وشعبها.🇰🇼🇰🇼 #ماجدة_الرومي ٢٩/٩/٢٠٢٠

ووصف الفنّان اللبناني راغب علامة الأمير الراحل بـ "أمير الخير والمحبة."

التعازي الحارة للشعب الكويتي الحبيب والغالي بوفاة أميرنا العظيم أمير الخير والمحبة الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. نتمنى لدولة الكويت وشعبها الحبيب دوام الإستقرار والأمان أنا لله وأنا إليه راجعون

وودّع الفنّان الإماراتي حسين الجسمي "أمير الإنسانية" في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، توجه فيها بالعزاء للشعب الكويتي.

وداعاً يا أمير الإنسانية خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في #الكويت الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح اللهم يمّن كتابه 🤲🏻 وهوّن حسابه 🤲🏻 وارحمه https://t.co/uurV1V5YvL

ودعت الفنّانة الإماراتية أحلام للأمير الراحل بـ"الرحمة والمغفرة"، قائلةً: "اللهم يامن لا يزول ملكه ارحم واغفر لمن زال ملكه."

اللهم يامن لايزول ملكه ارحم واغفر لمن زال ملكه في الدنيا وابدله اياه في جناتك جنات النعيم يارب #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح #أمير_الأنسانيه #امير_الكويت #الكويت https://t.co/1g3EHuRkdO

وأعربت الفنّانة المصرية يسرا عن خالص عزائها " لدولة الكويت وشعبها والعائلة المالكة في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.."

إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي لدولة الكويت وشعبها والعائلة المالكة في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان.. #Youssra #يسرا https://t.co/da9sQRCdFO

وعبرت المطربة السورية أصالة عن حزنها لوفاة أمير الكويت، قائلة: "الله يعين أهلنا وأحبّتنا بالكويت على رحيل الوالد الغالي."

الله يعين أهلنا وأحبّتنا بالكويت على رحيل الوالد الغالي الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح الله يرحمه ويغفر له ويكون مثواه الجنّه آمين ياربّ العالمين #الكويت

وقالت المطربة لطيفة التونسية عن الأمير الراحل: "كان زعيماً، و إنساناً كان محباً كان معطاءاً .. لم يختلف اثنين على حبه .."، وتوجهت بالعزاء للشعب الكويتي.

كان زعيماً و إنساناً كان محباً كان معطاءاً .. لم يختلف اثنين على حبه .. أعزي أهلي في الكويت أعزي شعب الكويت وكل الأمة العربية و كل العالم في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير #الكويت https://t.co/x2BH1xWIZS

كما حرص العديد من نجوم الفن في العالم العربي، على تعزية الشعب الكويتي، بوفاة فقيدهم؛ "سائلين الله أن يتغمد روحه برحمته الواسعة."

اللهم يا باسط اليدين بالرحمة والمغفرة اغفر ل #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح. عزائي لأسرة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح وللكويت وطناً وشعباً ولحكومتنا الرشيدة وشعبنا بفقد أميرها. سائلاً المولى عز وجل له الرحمة والغفران وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تعازي الى الكويت والأشقاء الكويتيين بوفاة أميرها الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح رحمه الله البقاء لله ..

إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله في سمو الأمير #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح. ربنا يرحمه ويصبر أهلنا وحبايبنا في الكويت الشقيق.

البقاء لله، رحمة الله عليه، تعازينا لاهلنا في الكويت، اللهم أرحمه واغفر له يارب #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح https://t.co/K3pIJC5Va8

وداعا أمير الكويت و أدعوا الله أن يتغمدك برحمته الواسعة و يرزق شعب الكويت و حكومته و كل الأسرة الحاكمة الصبر والسلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون . https://t.co/N50bkqwe12

إنالله وإنا إليه راجعون خالص التعازي لأهلنا في الكويت في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح #الكويت https://t.co/aWkllIf0SJ

كل التعازي لشعب الكويت على وفاة الأمير الشبخ صباح الأحمد الجابر الصباح. شخصية استثنائية الها كتير من الأفضال على العالم العربي وعلى لبنان. أحر التعازي للكويتيين والصلوات لروحو

خالص العزاء والمواساة لـ فقيد الكويت المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيد آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والخليجي الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/yehrPbEIg5

أعزي الكويت وأهلها بوداع أميرها الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح الأمير الإنسان https://t.co/XE7OIZnyaq