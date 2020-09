View this post on Instagram

سنشتاق الي هذه الابتسامة كنت نعم الأب لنا يا أمير الإنسانية وداعآ أيها الحكيم إلى جنات الخلد إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر له وارحمه واعفوا عنه واجعل مثواه الجنة يا ارحم الراحمين #صباح_الأحمد_الصباح