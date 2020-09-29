الكويتيون ينعون "الأمير الوالد" ونجوم عرب يتوجهون بالعزاء للشعب الكويتي

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أمير الكويت الراحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "الله يرحمك يا يبا"، "رحل عنّا نور بلدنا"، "كنت نعم الأب لنا يا أمير الإنسانية"...، هكذا عبّر الفنّانون الكويتيون عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لرحيل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بينما توجه نجوم الفن في العالم العربي بالعزاء للشعب الكويتي بوفاة "أمير الإنسانية".

وعزّت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الشعب الكويتي قائلة: "حين يتألم قلب الكويت قلب لبنان يبكي...أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح فقدته الإنسانية وكل العالم العربي...مصاب الكويت مصابنا."

ووصف الفنّان اللبناني راغب علامة الأمير الراحل بـ "أمير الخير والمحبة."

وودّع الفنّان الإماراتي حسين الجسمي "أمير الإنسانية" في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، توجه فيها بالعزاء للشعب الكويتي.

ودعت الفنّانة الإماراتية أحلام للأمير الراحل بـ"الرحمة والمغفرة"، قائلةً: "اللهم يامن لا يزول ملكه ارحم واغفر لمن زال ملكه."

وأعربت الفنّانة المصرية يسرا عن خالص عزائها " لدولة الكويت وشعبها والعائلة المالكة في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.."

وعبرت المطربة السورية أصالة عن حزنها لوفاة أمير الكويت، قائلة: "الله يعين أهلنا وأحبّتنا بالكويت على رحيل الوالد الغالي."

وقالت المطربة لطيفة التونسية عن الأمير الراحل:  "كان زعيماً، و إنساناً كان محباً كان معطاءاً .. لم يختلف اثنين على حبه .."، وتوجهت بالعزاء للشعب الكويتي.

كما حرص العديد من نجوم الفن في العالم العربي، على تعزية الشعب الكويتي، بوفاة فقيدهم؛ "سائلين الله أن يتغمد روحه برحمته الواسعة."

 

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