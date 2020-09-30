"حان وقت الرد".. إليكم أبرز ما كشفه تيم حسن عن "الهيبة 4"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجاب الفنّان السوري تيم حسن على أسئلة الجمهور، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بالتزامن مع الكشف عن البوستر الرسمي لرابع مواسم "الهيبة" – "الرد"، والإعلان عن قرب انطلاق عرضه مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على شبكة mbc ومنصة شاهدٍ وقنواتٍ عربيةٍ أخرى.

الــــــــهـَـــــيـــبـــة الـــــــــــرَّد 1 نــوڤــمـبــر 2020 #شاهد_VIP #MBC #MTV #ART #رؤيا #السومرية https://t.co/gCWh5VTCJp

وشارك تيم حسن جمهوره، بعض كواليس "الهيبة"، وتصوّره المبدئي برسم يده عن شكل شخصية "شيخ الجبل"، حينما قرأ السيناريو لأوّل مرة، وأعطى تقييماً عالياً للموسم الرابع المرتقب.

بعد قراءة اولية للحلقات الاول من الهيبة الجزء الاول ، رسمت ملامح الشخصية رسمآ وهادا شي مادايما بعملو ..حبيت شارككم .. وسم مبدئي متخيل للكراكتر ..على الصور تاريخ الرسم ٢٠١٧ جانيوري https://t.co/CxOJd4BOVG

خلوني شارككم بعض الاشيا عن #الهيبة كون اليوم اعلنا عن البوستر ل #الهيبة_الرد هنا الفيديو الاول الي صور حتى قبل اكتمال النص على مااذكر اثناء تصوير التيزر https://t.co/yxfjpaL9om

عالي انشالله https://t.co/nWx2DQH3gC

عملت الي عليي والله https://t.co/ENZbpghCIv

ووصف تيم حسن العمل مع الفنانة السورية ديمة قندلفت، والفنّان اللبناني عادل كرم، شريكيه في بطولة "الهيبة- الرد"، بالرائع، وردّ على مباركات زميلتيه الفنّانتين شكران مرتجى، وكندة علوش بإطلاق الموسم الرابع من المسلسل.

يبارك فيكي يارب والك كل النجاح بكل خطوة انشالله https://t.co/xq58u03Jiq

يبارك فيكي شكران ، موفقة عطول انشالله 🌹 https://t.co/zbjCCULy4u

كما ردّ النجم السوري على انتقادات أحد المتابعين، الذي اتهم مسلسل "الهيبة" بـ "نشر الزعرنات والتشبيح"، قائلاً:" اي ؟ شو مميزات عشرين عشرين وهالشرق بشرفك ؟ المفتت الجائع المحارب المتحارب الفقير الجائع الطائفي الرجعي الخ .. فيكي تشوفيه واقعي وفيك/ي تهاجمي وبالاخر هو شقفة مسلسل ؛ عند الاجانب بالمئات من هالاعمال والمجتمعات مستقرة نسبيا عندنا قايمة القيامة وبدكن رسائل الحب والسلام."

اي ؟ شو مميزات عشرين عشرين وهالشرق بشرفك ؟ المفتت الجائع المحارب المتحارب الفقير الجائع الطائفي الرجعي الخ .. فيكي تشوفيه واقعي وفيك/ي تهاجمي وبالاخر هو شقفة مسلسل ؛ عند الاجانب بالمئات من هالاعمال والمجتمعات مستقرة نسبيا عندنا قايمة القيامة وبدكن رسائل الحب والسلام https://t.co/b4dk9NsFEJ

وأكدّ أن جمهور "الهيبة" بـ "الملايين" وهو من يحدد البوصلة.

هادا رأيك بحترمه .، لكن نحنا اما نعرض على mbc مثلا لازم نشوف بالمجمل البوصلة وين ، الجمهور بعشرات الملايين حرفيا https://t.co/HW3pMSWDNA

وأجاب تيم حسن على تساؤل متابعٍ معجب بالمسلسل الشهير "التغريبة الفلسطينية"، حول من سينقل معاناة الشعب السوري اليوم؟، بالقول: "الله المستعان."

الله المستعان https://t.co/yQ3xe5HdZp

ولم يكن هذا السؤال الوحيد الذي قارن متابعو تيم حسين طبيعة أعماله خلال السنوات الأخيرة، وتلك التي قدمها خلال الـ 10 سنوات الأولى من مسيرته الفنية، مطالبين إياه برسائل أكثر عمقاً.

وتساءل الفنان السوري في ردّه على هذه الأسئلة عن جدوى الرسائل العميقة التي قدمتها الدراما السورية أيّام ذروتها؟ ، داعياً الجمهور لعدم إعطاء الفن أكثر من قيمته الحقيقية، واصفاً إياه بالـ "الصغير والهامشي أمام الحدث والوجع..."

بالعشر سنوات الاولى من ٢٠٠٠ ل ٢٠١٠ ذروة الدراما السورية خدوا رسايل قد مابدكم اعمال ثقيلة فكر و عمق وتقنية في حينها جيدة شو نتيجة الرسائل ؟ https://t.co/MyPUqMTI61

يااخي والله لو بدنا نعمل اعمال عن الواقع مابتخلص القصص ، الفن صغير وهامشي قدام الحدث و الوجع و و عكلن منعمل الي منقدر عليه وما اول مرة بقول انو ماتعطو الفن اكتر من قيمته الحقيقة الي بلش بكلام كبير عن الفن ، كان عميمزح اكيد https://t.co/DPCIocV8eE

وفسرّ تيم ندرة إطلالاته الإعلامية على أنها "وجهة نظر بالمهنة." و"البركة بالقلة."

وجهةً نظر بهالمهنة https://t.co/eh4wiPGMcO

😄... البركة بالقلة https://t.co/8Rw4UzfZHE https://t.co/M83ojARq8X

واختتم حديثه مع الجمهور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بتوجيه الشكر لهم على "كل كلمة ونصيحة ورأي وتعليق"، موجهاً تحياته للجميع.