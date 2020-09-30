"حان وقت الرد".. إليكم أبرز ما كشفه تيم حسن عن "الهيبة 4"

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"حان وقت الرد"...  إليكم أبرز ما كشفه تيم حسن عن "الهيبة4"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجاب الفنّان السوري تيم حسن على أسئلة الجمهور، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بالتزامن مع الكشف عن البوستر الرسمي لرابع مواسم "الهيبة" – "الرد"، والإعلان عن قرب انطلاق عرضه مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على شبكة mbc ومنصة شاهدٍ وقنواتٍ عربيةٍ أخرى.

وشارك تيم حسن جمهوره، بعض كواليس "الهيبة"، وتصوّره المبدئي برسم يده عن شكل شخصية "شيخ الجبل"، حينما قرأ السيناريو لأوّل مرة،  وأعطى  تقييماً عالياً للموسم الرابع المرتقب.

ووصف تيم حسن العمل مع الفنانة السورية ديمة قندلفت، والفنّان اللبناني عادل كرم، شريكيه في بطولة "الهيبة- الرد"، بالرائع، وردّ على مباركات زميلتيه الفنّانتين شكران مرتجى، وكندة علوش بإطلاق الموسم الرابع من المسلسل.

  كما ردّ النجم السوري على انتقادات أحد المتابعين، الذي اتهم مسلسل "الهيبة" بـ "نشر الزعرنات والتشبيح"، قائلاً:" اي ؟ شو مميزات عشرين عشرين وهالشرق بشرفك ؟ المفتت الجائع المحارب المتحارب الفقير الجائع الطائفي الرجعي الخ .. فيكي تشوفيه واقعي وفيك/ي تهاجمي وبالاخر  هو شقفة مسلسل ؛ عند الاجانب بالمئات من هالاعمال والمجتمعات مستقرة نسبيا عندنا قايمة القيامة وبدكن رسائل الحب والسلام."

وأكدّ أن جمهور "الهيبة" بـ "الملايين" وهو من يحدد البوصلة.

وأجاب تيم حسن على تساؤل متابعٍ معجب بالمسلسل الشهير "التغريبة الفلسطينية"، حول من سينقل معاناة الشعب السوري اليوم؟، بالقول: "الله المستعان."

 ولم يكن هذا السؤال الوحيد الذي قارن متابعو تيم حسين طبيعة أعماله خلال السنوات الأخيرة، وتلك التي قدمها خلال الـ 10 سنوات الأولى من مسيرته الفنية، مطالبين إياه برسائل أكثر عمقاً.

وتساءل الفنان السوري في ردّه على هذه الأسئلة عن جدوى الرسائل العميقة التي قدمتها الدراما السورية أيّام ذروتها؟ ، داعياً الجمهور لعدم إعطاء الفن أكثر من قيمته الحقيقية، واصفاً إياه بالـ "الصغير والهامشي أمام الحدث والوجع..."

وفسرّ تيم ندرة إطلالاته الإعلامية على أنها "وجهة نظر بالمهنة." و"البركة بالقلة."

 واختتم حديثه مع الجمهور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بتوجيه الشكر لهم على "كل كلمة ونصيحة ورأي وتعليق"، موجهاً تحياته للجميع.

 

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