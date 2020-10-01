كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نشر أغنية للمغنيين، الإماراتي وليد الجاسم والإسرائيلي إلكانا مارتسيانو.

العلاقات الإسرائيلية الإماراتية: في مبادرة أولى من نوعها صور المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي #وليد_الجاسم كليب لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك" تعكس روح السلام بين البلدين والصداقة بين الشعبين. الأغنية بتجنن. شاهدوها هنا: https://t.co/ki5ItPLEQX

جاء ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقال في تعليق على الأغنية: "العلاقات الإسرائيلية الإماراتية: في مبادرة أولى من نوعها صور المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي وليد الجاسم كليب لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك" تعكس روح السلام بين البلدين والصداقة بين الشعبين".

ويذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حدث تاريخي بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، في حين ألقى الرئيس الأمريكي حينها الضوء على أن هناك 6 دول على استعداد للتوقيع أيضا على اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

ورد جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سؤال حول إن كانت المملكة العربية السعودية من بين هذه الدول الستة، حيث قال: "اعتقد أننا شهدنا تغييرات كثيرة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، الرئيس ترامب عمل على مقربة من الملك سلمان ولدينا تهديد مشترك من إيران.."