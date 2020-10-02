دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قطع طفل مقابلة كان يجريها جده على الهواء مباشرة مع شبكة MSNBC الإخبارية، وذلك على نحو غير متوقع.

جد الطفل كان الدكتور إروين ريدلينر، وهو طبيب أطفال أمريكي ومتخصص في الرعاية الصحية والتخطيط والاستجابة للكوارث.

اللفتة الطريفة حدثت عندما كان ريدلينر يجري مداخلة مع برنامج "Deadline White House" عبر محطة MSNBC.

وقتها، كان الدكتور إروين ريدلينر يتحدث عن تقديره لوضع جائحة فيروس كورونا، قبل أن يباغته صوت حفيده أرون، الذي قفز فجأة ليكشف ظهوره معه في المداخلة.

WATCH: My grandson makes a guest appearance on @DeadlineWH with @NicolleDWallace https://t.co/wZ5AmcULjF

كانت وقائع مماثلة قد حدثت على الهواء، أبرزها عندما قطع طفلان مداخلة مباشرة لوالدهما البروفيسور روبرت كيلي، الخبير في شؤون كوريا الجنوبية، عندما كان يتحدث مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وحدثت واقعة مشابهة عبر BBC، عندما قاطعت ابنة خبيرة الاقتصاد البريطانية كلير وينهام، مداخلتها المباشرة مع بي بي سي. ووقتها حاولت الأم تفادي المفاجأة عبر التعامل مع على نحو فكاهي ومواصلة الحديث.