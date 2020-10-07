"شيخ الجبل" مُطالب بالتدخل لحل نزاع عشائري في بعلبك.. وتيم حسن يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استجاب الفنّان السوري تيم حسن، لنداء أحد متابعيه على موقع "تويتر"، والذي طالب من خلاله "شيخ الجبل" بالتدخل، لحل نزاعٍ عشائري دامٍ شهدته بعلبك بين "آل شمص"، و "آل جعفر"، خلال الساعات الأخيرة، ليتصدر اسم المدينة اللبنانية قائمة المواضيع الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ضاق اللبنانيون ذرعاً، بالحوادث المأساوية الناجمة عمّا يعرف "السلاح المتفلت"، لسنواتٍ طويلة.

وطالب المتابع تيم حسن بالتوسط بين العشيرتين قائلاً: "صار ضروري تتواسط بين آل شمص وآل جعفر قبل ما يستعملوا الطيران الحربي، لبنان ما بقا يحمل".

@actortaim صار ضروري تتواسط بين آل شمص وآل جعفر قبل ما يستعملوا الطيران الحربي، #لبنان ما بقا يحمل https://t.co/az4W5VgIU3

فسارع الفنّان السوري بالرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " تگــرم .. أهلنا وعشايرنا."

تگــرم .. أهلنا وعشايرنا 😊 https://t.co/vQvGv1Vgan

وتوالت ردود أفعال متابعي تيم على التغريدة، وتباينت بين توجيه التحية له، والترحيب بتدخله، والاتهام باستغلال الحادثة في الترويج لعرض رابع مواسم مسلسل "الهيبة"، الذي سيعرض على عدة محطات عربية مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

@actortaim والله قدها وقدود انتا استاز تيم يسعد صباحك يا رب

@actortaim تحية من الاردن لشيخ الجبل تيم حسن 🇯🇴❤️😍

@actortaim الهيبة _ ليبيا 🇱🇾 ## الف تحية لحبيبنا تيم https://t.co/05BjUle2VG

@Ahmad11831451 @actortaim هيك قصص موجودة قبل الهيبة و بيضل موجود هيك نماذج بكل مكان وزمان وكل الناس بتعرف هاد الحكي .. ف بلاها قصة الترويج و هالحكي يلي ما لو داعي.. ملينا من نفس الرد على كل جزء 😒

واستعادت إحدى المتابعات تصريحاً لتيم حسن، خلال إجابته مؤخراً على أسئلة متابعيه على موقع "تويتر"، طالب فيه بعدم تحميل المسلسل أكثر مما يحتمل.

@actortaim لا تدخل تيم بالواقع لانو الواقع غير عن التمثيل وع قولت تيم كلو شقفه مسلسل ❤️😍😪

وكان الفنّان السوري قد رد على انتقادات أحد المتابعين، الذي اتهم مسلسل "الهيبة" بـ "نشر الزعرنات والتشبيح"، قائلاً:" اي ؟ شو مميزات عشرين عشرين وهالشرق بشرفك ؟ المفتت الجائع المحارب المتحارب الفقير الجائع الطائفي الرجعي الخ .. فيكي تشوفيه واقعي وفيك/ي تهاجمي وبالاخر هو شقفة مسلسل ؛ عند الاجانب بالمئات من هالاعمال والمجتمعات مستقرة نسبيا عندنا قايمة القيامة وبدكن رسائل الحب والسلام".

اي ؟ شو مميزات عشرين عشرين وهالشرق بشرفك ؟ المفتت الجائع المحارب المتحارب الفقير الجائع الطائفي الرجعي الخ .. فيكي تشوفيه واقعي وفيك/ي تهاجمي وبالاخر هو شقفة مسلسل ؛ عند الاجانب بالمئات من هالاعمال والمجتمعات مستقرة نسبيا عندنا قايمة القيامة وبدكن رسائل الحب والسلام https://t.co/b4dk9NsFEJ

ويتطلع متابعو سلسلة "الهيبة" الشهيرة لعرض الموسم الرابع، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، في وقتٍ بدأت فيه الشركة المنتجة، وأبطال العمل وعلى رأسهم "شيخ الجبل": تيم حسن، بعرض الإعلانات الترويجية للعمل.

بعد التعرض لعائلته، كيف سيكون ردّ جبل شيخ الجبل وهل حان وقت الانتقام؟ #الهيبة_الرد قريبا على الـ "أم تي في" #mtvlebanon @actortaim https://t.co/cMuUpMMcDI

بعد طول انتظار، #الهيبة الرد قريباً على #MBC4 @actortaim @adelkaram9 @dima_kandalaft https://t.co/uovZZvFVaP

وكشف المنتج صادق الصباح في مقابلةٍ خاصة لـ CNN بالعربية، ستُنشر قريباً، أنّ فكرة سلسلة "الهيبة"، ولدت قبل سنوات لتسليط الضوء على مشكلة "السلاح المتفلت" التي عانى منها اللبنانيون طويلاً.