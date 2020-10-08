دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- امتدت موجة التعليقات الساخرة من الذبابة التي وقفت على رأس مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مناظرة انتخابية مساء الأربعاء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي من الولايات المتحدة إلى العالم العربي.
ووقفت الذبابة على رأس بنس لمدة دقيقتين وهو يتحدث أمام المرشحة الديمقراطية لنائب الرئيس كامالا هاريس، خلال مناظرة المرشحين المتنافسين على منصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
وانتشرت آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عن مشهد الذبابة، وكان في مقدمة المعلقين المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن الذي نشر عبر حسابه على تويتر صورة وهو يحمل مضرب للذباب معلقا بسخرية: "ساهموا بخمسة دولارات للمساعدة في جعل هذه الحملة تطير".
وامتدت التعليقات الساخرة إلى العالم العربي أيضا، إذ استذكر البعض أغنية "الذبابة الملعونة" التي كانت قد انتشرت في مصر لأحد عاملي المقاهي، فيما وصف البعض الآخر الذبابة التي وقفت على رأس بنس بأنها "أشهر ذبابة في التاريخ"، وفيما يلي بعض التعليقات التي انتشرت على السوشيال ميديا:
أشهر ذبابة في التاريخ 😷 / شاهد.. ذبابة على رأس بنس لدقيقتين تخطف الأضواء في مناظرة نائب الرئيس https://t.co/vc6BAepp7I عبر @cnnarabic
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