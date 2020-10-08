بنس أم هاريس.. من الفائز في مناظرة نائب الرئيس برأي عينة من المشاهدين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- امتدت موجة التعليقات الساخرة من الذبابة التي وقفت على رأس مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مناظرة انتخابية مساء الأربعاء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي من الولايات المتحدة إلى العالم العربي.

ووقفت الذبابة على رأس بنس لمدة دقيقتين وهو يتحدث أمام المرشحة الديمقراطية لنائب الرئيس كامالا هاريس، خلال مناظرة المرشحين المتنافسين على منصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

وانتشرت آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عن مشهد الذبابة، وكان في مقدمة المعلقين المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن الذي نشر عبر حسابه على تويتر صورة وهو يحمل مضرب للذباب معلقا بسخرية: "ساهموا بخمسة دولارات للمساعدة في جعل هذه الحملة تطير".

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t https://t.co/NbkPl0a8HV

وامتدت التعليقات الساخرة إلى العالم العربي أيضا، إذ استذكر البعض أغنية "الذبابة الملعونة" التي كانت قد انتشرت في مصر لأحد عاملي المقاهي، فيما وصف البعض الآخر الذبابة التي وقفت على رأس بنس بأنها "أشهر ذبابة في التاريخ"، وفيما يلي بعض التعليقات التي انتشرت على السوشيال ميديا:

only a few will understand https://t.co/JBdeDviIjJ

@mszeidan في داعي نعرفهم على رائعتنا "الذبابة الملعونة" 😂https://t.co/n3p5hoBSuw

أشهر ذبابة في التاريخ 😷 / شاهد.. ذبابة على رأس بنس لدقيقتين تخطف الأضواء في مناظرة نائب الرئيس https://t.co/vc6BAepp7I عبر @cnnarabic

The deep state planted a bug on @VP. The illegal spying is really out of control.

Dear Mike Pence: This is how you handle a fly https://t.co/MatKBQFXSl

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