بينهم جار نجوى كرم ووالد بريجيت ياغي.. انطلاقة ملفتة لـThe Voice الكبار

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جار نجوى كرم ووالد بريجيت ياغي.. انطلاقة ملفتة لـ The Voice Senior

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تأجيل قارب الـ7 أشهر بسبب جائحة كورونا، حظيت الحلقة الأولى من برنامج The Voice Senior   التي عرضتها شبكة MBC ليل الأربعاء، باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر ما أثار إعجابهم انسجام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: سميرة سعيد، نجوى كرم، ملحم زين، وهاني شاكر.

وتوقف المتابعون عند أصواتٍ "مدهشة"، كشفت عنها أولى حلقات النسخة العربية، من البرنامج الذي يعنى بأًصحاب المواهب الغنائية، ممن تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً، وتفاعلوا مع صوت وقصة المشترك فيصل الحلاق، الذي كشف عن كونه جار  المطربة اللبنانية نجوى كرم منذ الطفولة.

 كما تأثر متابعو The Voice Senior   ، بالاحترام الذي أبدته لجنة التحكيم للمشترك عبده ياغي، ووالد الفنّانة اللبنانية بريجيت، والحائز على الميدالية الذهبية لبرنامج المواهب اللبناني الشهير "استوديو الفن" في سبعينيات القرن الماضي.

 واستعادت إحدى المتابعات على موقع "تويتر"، مقطعاً من مشاركة ياغي في "استوديو الفن"، وكان من بين المشتركين وقتها المطربة اللبنانية ماجدة الرومي.

وفور انتهاء الحلقة الأولى من  The Voice Senior، غردت المطربة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلةً:  "الحلم دائماً اقوى من الزمن.. دروس عظيمة نتعلمها من اشخاص رائعة لم تعرف اليأس ولم تعترف بالمستحيل.."

  وأجاب متابعو المطربة اللبنانية نجوى كرم ، بعشرات التغريدات، على سؤالها عن رأيهم بالحلقة.

 

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