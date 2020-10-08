بينهم جار نجوى كرم ووالد بريجيت ياغي.. انطلاقة ملفتة لـThe Voice الكبار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تأجيل قارب الـ7 أشهر بسبب جائحة كورونا، حظيت الحلقة الأولى من برنامج The Voice Senior التي عرضتها شبكة MBC ليل الأربعاء، باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر ما أثار إعجابهم انسجام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: سميرة سعيد، نجوى كرم، ملحم زين، وهاني شاكر.

التناغم يلي موجود بين اللجنة رائع ما شفتها قبل بكل برامج الهواة يلي مرقت! @najwakaram عاملة جو كتير حلو كلها حياة، @melhem_zein1 رأيي فيه بعدو متل قبل كتير محترم وخجول، @HanyShaker فاجئني كتير بيضحك ومهضوم عكس ما كنت مفكر، @SamiraSaid حبيت كتير وجودها #MBCTheVoiceSenior رأيكن؟

مين بيتفق معي انو اللجنة تجنن وراقية ومن اليوم لازم احلام وحماقي واليسا يقعدوا ببيوتهم مش عكراسي ذا فويس؟ #MBCTheVoiceSenior

من انجح لجان الحكم #MBCTheVoiceSenior

وتوقف المتابعون عند أصواتٍ "مدهشة"، كشفت عنها أولى حلقات النسخة العربية، من البرنامج الذي يعنى بأًصحاب المواهب الغنائية، ممن تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً، وتفاعلوا مع صوت وقصة المشترك فيصل الحلاق، الذي كشف عن كونه جار المطربة اللبنانية نجوى كرم منذ الطفولة.

بعد ثلاثين سنة نجوى كرم تلتقي بجار الطفولة في #MBCTheVoiceSenior https://t.co/9VxcoLHSIq

كما تأثر متابعو The Voice Senior ، بالاحترام الذي أبدته لجنة التحكيم للمشترك عبده ياغي، ووالد الفنّانة اللبنانية بريجيت، والحائز على الميدالية الذهبية لبرنامج المواهب اللبناني الشهير "استوديو الفن" في سبعينيات القرن الماضي.

عبدو ياغي يسلطن المدربين بصوته الكبير أثناء أدائه الموال وأغنية يا صلاة الزين #MBCTheVoiceSenior https://t.co/5Jopp4TK6K

واستعادت إحدى المتابعات على موقع "تويتر"، مقطعاً من مشاركة ياغي في "استوديو الفن"، وكان من بين المشتركين وقتها المطربة اللبنانية ماجدة الرومي.

بعد حلقة #MBCTheVoiceSenior رحت يوتيوب أسمع صوت عبدو ياغي ♥️ https://t.co/lQ9EAa3zPm

وفور انتهاء الحلقة الأولى من The Voice Senior، غردت المطربة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلةً: "الحلم دائماً اقوى من الزمن.. دروس عظيمة نتعلمها من اشخاص رائعة لم تعرف اليأس ولم تعترف بالمستحيل.."

الحلم دائماً اقوى من الزمن.. دروس عظيمة نتعلمها من اشخاص رائعة لم تعرف اليأس ولم تعترف بالمستحيل.. رائع هو برنامج ذا فويس سينيور.. ما رأيكم؟ #MBCTheVoiceSenior #فريق_سميرة ✌🏼❤️ https://t.co/zCD0gJt6Dl

وأجاب متابعو المطربة اللبنانية نجوى كرم ، بعشرات التغريدات، على سؤالها عن رأيهم بالحلقة.

@najwakaram خلصت بسرعة البرق ومش معقول هستنى ٧ ايام صبر و عزاب عشان اشوف الحلقة التانيه وده دليل النجاح والمصداقية سرقت الوقت بسرعه مش طبيعية وحضرتك ياست نجوى محترفة في تقديم محتوى الترفيه وهذا هوا مكانك الحقيقي ومتأكد انها بتحصد من النهاردة لاخر الاسبوع أصداء صدامة وإيجابية.عودتينا عالنجاح